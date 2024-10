Mit ünneplünk október 23-án? Ünnepi programok, megemlékezések, útlezárások 2024-ben

Az MTVA Sajtóarchívumának összeállítását közöljük az 1956-os forradalom és szabadságharcról. A 2024-es évi ünnepi programokért, és egyéb tudnivalókért görgess lejjebb!

1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe.

A budapesti műegyetemisták 1956. október 22-i nagygyűlésükön 16 pontban foglalták össze követeléseiket, másnapra pedig tüntetést szerveztek akaratuk nyomatékosítására és a lengyel munkástüntetések iránti szolidaritásuk kinyilvánítására. A követelések között szerepelt a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, új kormány létrehozása Nagy Imre vezetésével, a magyar-szovjet kapcsolatok felülvizsgálata, általános, titkos, többpárti választások, teljes vélemény- és szólásszabadság, szabad rádió.

A budapesti Petőfi-szobornál tartott október 23-i tüntetésen Rákosi- és Gerő-ellenes jelszavak hangzottak el, a résztvevők követelték a szovjet csapatok kivonását. A zászlókból kivágták a szovjet mintájú címert, így lett a lyukas zászló a forradalom jelképe. Aznap este Gerő Ernő, a Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) első titkára - akit júliusban állítottak Rákosi helyére - rádióbeszédében a megmozdulást ellenségesnek, sovinisztának, nacionalistának minősítette, és minden engedményt elutasított. A beszéd elhangzása után

a békés tüntetés szinte órák alatt népfelkeléssé, majd - a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok beavatkozása után - fegyveres szabadságharccá változott.

Az esti és éjszakai órákban a fegyveres csoportok elfoglalták a Magyar Rádió és a pártlap, a Szabad Nép székházát, a telefonközpontot, a lakihegyi rádióadót, emellett több fegyverraktár, laktanya, rendőrőrs és üzem is a felkelők kezére került. A Dózsa György úton, a mai Ötvenhatosok terén ledöntötték az elnyomás gyűlölt jelképét, a Sztálin-szobrot.

A budapesti és vidéki tömegmegmozdulásokat véres atrocitások kísérték. Október 25-én a Parlament előtti Kossuth téren a környező épületekből szovjet harckocsik nyitottak tüzet a tüntető tömegre, az áldozatok pontos száma nem ismert, de száznál többre tehető. 26-án Miskolcon, Mosonmagyaróváron, Kecskeméten, Nagykanizsán dördültek el emberéleteket kioltó karhatalmi sortüzek. Október 30-án Budapesten lincselésbe torkollott a Köztársaság téri pártszékház ostroma. A szovjet csapatok november 4-ei beavatkozása után a budapesti utcai harcok, továbbá a salgótarjáni és az egri sortűz követeltek sok halálos áldozatot.

A Rákosi-diktatúra elhúzódó válsága által kirobbantott forradalom politikai irányítása az MDP reformkommunista szárnyának kezében összpontosult, amelynek központi alakja Nagy Imre volt, aki október 24-én kormányfői megbízást kapott, és akivel november elejéig együtt haladt Kádár János, az MDP - Gerő Ernő helyére 25-én megválasztott - első titkára. A forradalom napjait politikai pezsgés jellemezte: újjáalakultak a korábban megszűnt vagy megszüntetett politikai pártok és szervezetek. Nagy Imre koalícióssá változtatta kormányát, bevonva a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) néven megújult MDP-vel együttműködésre hajlandó pártokat, a Független Kisgazdapártot, a Parasztpártot és a Szociáldemokrata Pártot.

A politikai paletta sokszínűvé válásához hasonlóan az utcán harcoló fegyveres felkelők és a tüntetők sem voltak egységesek, de a nemzeti függetlenség visszaállítása, a diktatúra lerombolása mindegyikük elsődleges céljai között szerepelt.

A forradalom sorsát a szovjet katonai invázió pecsételte meg november 4-én, néhány nappal azután, hogy Nagy Imre november 1-jén meghirdette Magyarország semlegességét és kilépését a Varsói Szerződésből. A hatalmat november 4-én Kádár János szovjetek által támogatott Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya vette át, a fegyveres felkelők utolsó csoportjainak ellenállását november 10-11. táján törte meg a szovjet túlerő.

Az 1956-os események sok áldozatot követeltek. A Központi Statisztikai Hivatal 1957. januári jelentése szerint az október 23. és január 16. közötti emberveszteség országosan 2652 halott (Budapesten 2045) volt, 19 226-an (Budapesten 16 700-an) sebesültek meg, az országot mintegy 200 ezren hagyták el. Egy 1991-ben készült hivatalos statisztika szerint a szovjet hadsereg 669 katonája halt meg, 51 pedig eltűnt.

A forradalom leverését kegyetlen megtorlás követte: a kivégzettek száma (az eltérő adatokat közlő források szerint) 220-340 volt. Koncepciós per után végezték ki a forradalom vezetőit: Nagy Imre miniszterelnököt, Maléter Pál honvédelmi minisztert és Gimes Miklós újságírót 1958. június 16-án. Szilágyi Józsefet, Nagy Imre személyi titkárát 1958 áprilisában végezték ki, Losonczy Géza államminiszter még a per tárgyalása előtt hunyt el a börtönben. A megtorlás részeként ezreket ítéltek börtönbüntetésre, internálásra.

Az 1956. októberi eseményeket évtizedekig csak ellenforradalomként lehetett emlegetni. A fordulópont 1989 januárjában következett be, amikor Pozsgay Imre - az MSZMP vezetőségének tekintélyes tagjaként - népfelkelésnek minősítette a történteket. Még ugyanabban az évben, 1989. október 23-án Szűrös Mátyás, az Országgyűlés köztársasági elnöki teendőket ellátó elnöke Budapesten kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.

A rendszerváltozás után összeülő első szabad Országgyűlés első ülésnapján, 1990. május 2-án, első törvényében az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékét örökítette meg, október 23-át pedig nemzeti ünneppé nyilvánította. 1992 novemberében Borisz Jelcin orosz államfő magyarországi látogatása során az Országgyűlésben mondott beszédében megkövette a magyar nemzetet az 1956-os szovjet beavatkozásért.

Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti Millenáris szabadtéri színpadán mond ünnepi beszédet október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK). A hivatalos ünnepség kiemelt meghívottjai a szeptemberi dunai árvíz elleni védekezésben részt vevők és családtagjaik lesznek.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja elnevezésű ünnepségsorozat október 22-én, kedden 14 órakor koszorúzással kezdődik az 1956-os Műegyetemi emlékműnél. A műegyetemi megemlékezésen 15 órakor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mond ünnepi beszédet. Ezt követően, 16 órakor fáklyás menet indul 2500 diákkal, korhű ruhába öltözött fiatalokkal, Csepel teherautókkal a Bem térre. A 17 órakor kezdődő Bem téri ünnepségen Kövér László házelnök szólal fel.

A Külügyminisztérium épületét 17.35 és este 23 óra között fényfestés díszíti majd. Október 23-án, szerdán a Kossuth Lajos téren 9 órakor ünnepélyes zászlófelvonással indul a program. Ezt követően 10 és 18 óra között a Nyitott Parlament program keretében az érdeklődők megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, a Szent Koronát, a Kossuth Lajos téren pedig a korhű, kiállított Csepel teherautót. A Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájánál egész napos protokollmentes megemlékezés lesz.

A 10.30-kor, a Millenáris Parkban kezdődő hivatalos ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. A Művészetek Palotájában 18 órakor rendezendő díszünnepségen Sulyok Tamás köztársasági elnök mond beszédet. Az eseményt a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) élőben közvetíti. A Külügyminisztérium épületét és a Budapesti Műszaki Egyetem "K" épületét 16 és 23 óra között fényfestés díszíti majd. A Terror Háza Múzeum 10 és 18 óra között ingyenesen lesz látogatható, a Hősök falánál pedig egész napos protokollmentes gyertyagyújtás lesz.

Plakátkiállítással, filmmaratonnal, színházzal, tematikus városi sétákkal és nosztalgiavillamossal emlékezik Budapest az 1956-os forradalom évfordulójára - tudatta a Budapest Brand Nonprofit Zrt. A Corvin mozi Jávor termében egész napos 56-os filmmaraton lesz, a Merlin Színházban Maléter Pál özvegyének élettörténetét mutatja be egy monodráma.

Az 56-os villamos vonalán Hűvösvölgy és a Móricz Zsigmond körtér között október 23-án 10 órától 18 óráig nosztalgiavillamos jár. A Városháza parkban formabontó plakátkiállításon elevenedik meg 1956. Történész, idegenvezető által vezetett tematikus séták indulnak október 23-án, első állomásuk a plakátkiállítás lesz a Városháza parkban, az utolsó pedig a Kálvin tér. Az október 23-i programokat a Budapest Brand nZrt. és a fővárosi önkormányzat szervezi. A fővárosi eseményekről a Budapest Te meg Én Facebook-oldalán lehet tájékozódni - közölték.

Ünnepeld a Köztársaság kikiáltásának 35. évfordulóját a Kék Pelikannal!

1989 forintos jegyekkel, filmzeneklippel és közönségtalálkozóval ünnepli a Kék Pelikan a Magyar Köztársaság kikiáltásának 35. évfordulóját október 23-án. A filmet forgalmazó JUNO11 Distribution akciójának az Art+ Cinema, a Cirko-Gejzír és a Bem Mozi ad otthont.



„…a mai naptól, 1989. október 23-ától országunk államformája és neve Magyar Köztársaság” – itt indul Csáki László első egész estés animációs dokumentumfilmje, a Kék Pelikan hőseinek története, akik a hirtelen megnyílt határokon keresztül hamis vonatjegyekkel indulnak Nyugatra. A Köztársaság kikiáltásának 35. évfordulóját a Kék Pelikan 1989 forintos mozijegyekkel ünnepli: október 23-án, szerdán az akcióban résztvevő Cirko Gejzír mozi 14:45-kor, az Art+ Cinema pedig 17 órakor indítja Csáki László rendező bevezetőjével a vetítést – míg a Bem Mozi 19 órás előadását közönségtalálkozó is követi, ahol a direktor a film kulisszatitkairól és mozis útjáról mesél majd.



A Kék Pelikan április 4. óta van a hazai mozik műsorán, azóta közel huszonötezer néző látta. A film a nemzetközi porondon is megmérettetett: világpremierjét tavaly év végén a Tallinn Black Nights Filmfesztiválon tartotta, azóta pedig többek között olyan jelentős nemzetközi seregszemlékre kapott meghívást, mint a torontói Hot Docs, a világ legjelentősebb animációs filmfesztiválja, az Annecy Fesztivál, a DOK Leipzig vagy a kolozsvári Filmtettfeszt. Számos fesztiválon díjazták is: fődíjat nyert Tel Avivban az Animix Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon, a legjobb egész estés animációs filmért járó Pulcinella-díjat hozta haza a pescarai Cartoons On The Bay Fesztiválról, a fiatal zsűri díjjal jutalmazta a DocsBarcelona fesztiválon, a zsűri különdíját kapta a kassai IFF Art Film Festen és a zágrábi Animafesten, szakmai különdíjat és közönségdíjat nyert Poznanban az Animator Fesztiválon, de szerepel az Európa Filmdíjért versenyző legjobb dokumentumfilmek rövidített listáján is. Legutóbb a múlt hétvégén Bukarestből tért haza díjakkal: az Animest Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon a legjobb játékfilm és tinédzser zsűri díját is elnyerte.



A valós eseményeket feldolgozó, felnőtteknek szóló animációs dokumentumfilm sok humorral és korabeli zenékkel meséli el, hogy hogyan oldották meg okosba’ az utazást a kilencvenes évek csibészei. A Kék Pelikan igazi nosztalgiautazás, amelyen a felidézett tárgyak vagy olyan korabeli zenék segítségével vehetnek részt a nézők, mint az Induljon a banzáj! a Bonanza Banzai-tól, a Lidocain a Hiperkarmától vagy a Húsrágó hídverő a Kispál és a Borztól. A film eredeti zenéjét Tövisházi Ambrus és Preiszner Miklós szerezték – az alkotók most egy remix erejéig, amelyhez videóklip is készült, ízelítőt adnak a készülő filmzenei album anyagából.



A Kék Pelikan című egész estés animációs film írója és rendezője Csáki László, producere Felszeghy Ádám és Kázmér Miklós. Az operatőr Horváth Árpád, a vágó Szabó Dániel, a zeneszerző Tövisházi Ambrus és Preiszner Miklós. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával az Umbrella Entertainment produkciójában, Temple Réka koproducer szakmai támogatásával és a Cinemon Entertainment gyártásában készült. A Kék Pelikan a JUNO11 Distribution forgalmazásában április 4-étől látható a hazai mozikban.