Újabb változás jön a rezsicsökkentésnél: több százezer háztartást érint ez novembertől

Megnyílhat az út a merev lakossági rezsicsökkentési rendszer átalakítása előtt – derült ki a Portfolio minapi Energy Investment Forum konferenciáján. A Portfolio azt írja, november közepén egy új lakossági villamosenergia tarifatípust hoz létre az Energiahivatal, ami azért lesz jelentős lépés, mert a most bruttó 36 forint körüli rezsivédett áramárból a legnagyobb tételnek, a 23,4 forint körüli rendszerhasználati díjaknak a megváltoztatását teszi lehetővé, ami várhatóan 2026-tól akár húsba vágó pénzügyi következményekkel is járhat több százezer háztartás számára.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint már "körülbelül 650 ezer okosmérő van ma Magyarországon az 5,3 millió POD-ból", melyek szükségesek ahhoz, hogy "a hálózat képes legyen majd arra a jövőben, hogy szabályozható, vezérelhető legyen"; és ennek első fontos lépése az adatok összegyűjtése ezekből az okosmérőkből. Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) stratégiai és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese elmondta: "év végére a kisfeszültségen feltelepített okosmérők száma országosan megközelíti a 800 ezer darabot, így a hatályos jogszabályokból eredő feladatokon túl időszerű is, hogy bevezessünk egy olyan új tarifatípust, amely kihasználja az ezen eszközökben rejlő előnyöket." A 2025-2028 közötti, a MEKH által meghatározandó négyéves tarifaciklusra utalva úgy folytatta, hogy: Az új villamosenergia tarifaciklusban nemcsak a profilos elszámolást felváltó, szinte valós idejű, idősoros elszámolásra, hanem a terhelés-áthelyezést, ún. load-shiftinget, ösztönző, zónaidős tarifálásra is mód nyílik majd. Azt is elárulta, hogy az új tarifák részletszabályairól november 16-án hoz döntést a MEKH.

A konferencián elhangzottak alapján jól látszik, hogy a hazai villamosenergia-rendszerben fokozódó feszültségek rövidesen jelentős szabályozói változásokat kényszerítenek ki - írja a lap. Ez nagy változást jelenthet több százezer lakossági, illetve mikro- és kisvállalati fogyasztónak, mert a 36 forint körüli rezsivédett áramárból a legnagyobb, 23,4 forintos rendszerhasználati díjtétel megváltoztatásának a lehetősége fog kinyílni, igaz nem 2025-től, hanem várhatóan 2026-tól.

A több százezer potenciális lakossági érintett úgy jön össze, hogy a profilos felhasználású (KIF 1. tarifa), A1-es díjszabású körbe tartozik az összes kisfeszültségen vételező fogyasztó háromnegyede, ami jóval több, mint 5 millió fogyasztási helyet jelent. Közülük viszont a változás csak azokat érinti, akiknél felszerelnek okosmérőt, és ahogy fent láttuk: ez év végéig közel 800 ezer darabra nő, és 2030-ig legalább 1 millió ilyen okos eszközt tervez telepíteni a kormány.

Számosságában sokkal szélesebb, több százezres kört érint a lakosságból a KIF 4-es tarifa ügye a nagyobb éves áramfogyasztók közül.

Összegezve: a KIF 4. tarifa 2025-ös megjelenése, majd 2026-tól tartalommal (számokkal) feltöltése erős ösztönzőt jelent az érintett, várhatóan több százezer lakossági és kisvállalati körnek arra, hogy figyeljen oda: mikor és mennyi villamosenergiát fogyaszt. Ennek oka, hogy az okosmérők segítségével közel valós időben mérik a fogyasztását, a rendszerhasználat díja pedig napon belül is jelentősen változhat a három zónaidő alatt. A fő cél az, és a tarifa részleteinek kialakítása ezt ösztönzi majd, hogy a fogyasztás minél nagyobb része a napközbeni órákra essen (load-shifting), amikor a naperőművek ontják a termelést a hálózatra.

Erre segíthet majd rá az is, ha 2026 után az energia díja is változik napon belül (dinamikus árazás), akár 15 percenként is, és így összességében a merev rezsicsökkentési rendszer tartalmában gyökeres változáson mehet majd keresztül. Nagyon nem lesz tehát mindegy, hogy mikor használjuk a mosógépet, villany tűzhelyet, autótöltőt, légkondicionálót, mert a fogyasztásunk áthelyezésével akár komoly összeget is spórolhatunk hónapról-hónapra - írja a lap.