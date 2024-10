Súlyos pénzért árulja luxusotthonát Gáspár Győző: testvére miatt nagyon nehéz lesz túladni rajta

130 millióért árulja nógrádmegyeri otthonát Gáspár Győző, de egy családi vita miatt nehéz lesz eladni.

130 millióért árulja nógrádmegyeri otthonát Gáspár Győző, de a Blikk szerint nem lesz egyszerű túladni az ingatlanon, ami a testvére szomszédságában van, konkrétan egy ikerház egyik fele. Ugyanis Győző és az édesapja, valamint Zsolti között évek óta tart a családi viszály, már nem is beszélnek egymással. A házat áruló ingatlanos elmondta, időközben kiderült, hogy az ingatlan nem kizárólag Győzőék tulajdonában áll, amivel ők is csak most szembesültek.

A tulajdoni lapokon jól látszik, hogy a ház és az ehhez tartozó földhasználati jog 1995 óta Győző nagylánya, Gáspár Evelin nevén van. A telek azonban előbb Gáspár Zsolti tulajdonában állt, majd 2002-ben átkerült a lánya, Gabriella nevére. Annak idején a szülők vásárolták meg a méretes telket, amelyet kettéosztottak, és mindkét fiuk számára építettek egy-egy családi házat. A Romantic frontemberének otthonát az édesanyja Evelinnek ajándékozta, ám a telek a testvér családjának tulajdonában maradt.

A telek tulajdonosának elővásárlási joga van a házra. Ha ezzel nem él, a házat és a hozzá tartozó földhasználati jogot külön el lehet adni, más kérdés, hogy ilyen feltételekkel nehezebb lesz rá vevőt találni. A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a telektulajdonossal sikerülne megegyezni, és részesedés ellenében ő is beleegyezne az eladásba - mondta a lapnak egy jogász. Úgy tudni, Győző megpróbálta családon belül értékesíteni a házat, ám nem járt sikerrel.