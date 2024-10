Hogyan lehet egyszerre impozáns és hatékony egy otthon? (x)

A 21. század otthona egyszerre kényelmes, lenyűgöző és energiahatékony. De hogyan érjük el, hogy a dizájn, a komfort és az energiaspórolás szempontjai is érvényesüljenek?

Mielőtt rátérnénk a külcsínre, nézzük a belső, műszaki oldalát az épületnek. Régebben (a 60-as, 70-es években) a szigetelés úri huncutságnak számított, fűtőanyag volt bőven, elérhető áron, nem számított, hogy a falakon, nyílászárókon keresztül elvész a megtermelt hőenergia jelentős része. Azonban az energiaforrások egyre drágábbak lettek, ezzel egyidőben pedig a klímaváltozás hatásait is a bőrünkön érezzük. A fűtés mellett ma már a legtöbb épületnek szüksége van valamilyen hűtéstechnikára is és egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi pénzt és energiát használunk el akár a fűtésre, akár a hűtésre.

A fűtés és a hűtés hatékonyságát jelentősen növeli az épület szigetelése, és mivel a régebben épült házak esetében sok esetben hiányzik a homlokzati vagy a födémszigetelés, erre a két területre mindenképp érdemes koncentrálni. A födém szempontjából a leggyorsabb, legcélszerűbb szigetelési technológia a fújható szigetelés, amivel akár egy nap alatt leszigetelhetjük a födémet, ezzel megakadályozhatjuk a hőenergia jelentős részének elillanását (70-90% hőenergiaveszteséggel kell számolni egy szigetelés nélküli födém esetében).

Amennyiben tetőterünk is van, nem a födémet, hanem a tetőt kell szigetelni, szerencsére erre is jó a fújható szigetelés. Ezzel a technológiával a szakemberek ásványgyapotot (jellemzően üveggyapot vagy kőzetgyapot) juttatnak a szigetelendő területre, résmentesen szigetelnek, a nehezen elérhető helyekre is bejuttatják a szigetelőanyagot, így elkerülik a hőhidak kialakulását. A födém és a tetőszigetelés mellett természetesen a homlokzatot és a lábazatot is érdemes utólag szigetelni. A szigetelés akkor lesz igazán hatékony, ha a nyílászárók is jó minőségűek, megfelelően szigetelnek és a fűtéstechnikánk is korszerű. Jól szigetelt otthon esetében a szellőzéstechnikára különös figyelmet kell fordítani ha a penészesedést el akarjuk kerülni.

Az energiahatékonyságnak, megfelelő gépészetnek köszönhetően már megvannak az alapok, jöhet az esztétika és a kényelem. Érdemes bevonni az otthonunk kialakításába profi belsőépítészt, lakberendezőt: akkor lesz igazán testreszabott a lakásunk, ha figyelembe vesszük a lakók mindennapjait, szokásait és ez alapján alakítjuk ki a tárolókat, a nappalit, hálót, fürdőt, konyhát. A bútorok, a megfelelő színek, a világítástechnika, a szaniterek, a festés és a burkolatok fogják feltenni az íre a pontot, hogy valóban tökéletes legyen az otthonunk.

