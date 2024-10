Tényleg egy tollvonással elvehetik majd bárki házát, lakását? Sokan aggódnak a kormány tervei miatt

Csepely-Sulyok Georgina Link a vágólapra másolva

Már több helyen hallhattunk róla, hogy január 15-tel megszűnik a tulajdoni lap papírformában. Ahogy a hír felröppent, el is szabadultak a közösségi média felületeken a különböző elméletek arról, hogy többé nem lesznek biztonságban az ingatlanjaink, hackerek lophatják el a tulajdonunkat. A Pénzcentrummal utánanéztünk mi is pontosan ez a változás, ami januártól érvényesül és megkérdeztünk egy ügyvédet is arról, hogy valóban veszélyben van-e az otthonunk.

Január 15-től elindul az E-ING, vagyis az e-ingatlan-nyilvántartás rendszere. Az új platform elsődleges célja, hogy a hazai földhivatali eljárások átfutási idejét csökkentsék és a működést egy modernebb struktúra bevezetésével optimalizálják. A végtelen ügyintézési idők és a földhivatali költségek mellett ez az elképzelés nem is tűnhet rossz iránynak, azonban a felhők, digitális terek, online elérések világa még mindig sokak számára ijesztő és kiismerhetetlen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A nagy állami alrendszerek közül szinte az utolsó az ingatlan-nyilvántartási rendszer, ahol még mindig a papír alapú eljárások vannak túlsúlyban. A hatalmas rendszer közel 10 millió magyarországi ingatlan adatát kezeli, ezért az átállás rengeteg embert érinthet közvetett módon. Az e-ingatlan-nyilvántartás várhatóan egy E-ING nevű webes felületről érhető majd el és külön felhasználói jogosultságokat biztosít az állampolgároknak, az ügyvédeknek, a végrehatjóknak, a NAV munkatársainak, a banki ügyintézőknek és a közjegyzőknek is. A mindenki számára érzékelhető változások közül leginkább az eljárások és az ügyintézések digitalizálása lesz újdonság, hiszen például átalakul a tulajdonjog bejegyzési engedélyeztetés folyamata. Az eddigi adásvételi szerződésbe foglalt engedély, ügyvédi letétbe vett engedély helyett, az E-ING rendszerben kell majd létrehozni, kitölteni, hitelesíteni a megfelelő személyek jelenlétében egy elektronikus űrlapot. Nyugalom, lesz még papír is! Kérdésünkre dr. Szabó Kristóf Lajos, ingatlanforgalmi szakjogász földhivatali és földügyi szakértő, ügyvéd elmondta, hogy az ingatlan-nyilvántartás egy átfogó reform előtt áll, amelynek szerves részét képezi a digitalizáció is, ezért hívják majd elektronikus ingatlan-nyilvántartásnak, vagyis E-ING-nek. Hangsúlyozta, hogy fontos viszont megkülönböztetni két fogalmat, amelyet könnyű összemosni. Az ingatlanok tulajdoni lapjait a földhivatalok vezetik, amelyeken szerepelnek az egyes ingatlanokkal kapcsolatos adatok, jogok és jogilag releváns tények. Az a dokumentum, amit erről a földhivatalban papír alapon kikérünk vagy elektronikusan letöltünk az a tulajdoni lap másolat.Mindezek ma már csak hiteles verzióban igényelhetőek. Azok számára, akik amiatt aggódnak, hogy az E-ING bevezetésével csak elektronikus tulajdoni lap fog létezni a földhivataloknál, van egy rossz hírem: a papír alapú tulajdoni lapok digitalizációja már az 1990-es években megvalósult, és azóta kizárólag elektronikus változásvezetés zajlik, tehát a hatályos adatokat tartalmazó tulajdoni lapok már csak elektronikusan állnak rendelkezésre, az egyes jogváltozások – például tulajdonjogbejegyzések – a korábbi papír alapú tulajdoni lapokra már nem kerülnek rávezetésre” – fogalmazott a szakértő, majd hozzáfűzte, hogy az viszont megnyugtató lehet mégis azoknak, akik tartanak a digitalizációtól, hogy a papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat a jövőben is elérhető lesz a szokott módon. Ellophatják a házamat a felhőből? Dr. Szabó Kristóf Lajos arra hívta fel a figyelmet a témával kapcsolatban, hogy a jelenlegi földhivatali informatikai rendszerek meglehetősen elavultnak számítanak, több évtizedes megoldásokat használnak, mégsem hallani hackerek által „ellopott ingatlanokról”. JÓL JÖNNE 2,7 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 699 918 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 53 004 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 12,86%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 53 149 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Természetesen a kiberbiztonság, illetve az adattárolás megfelelő biztosítása szakmai kérdés, de a mai világban azt gondolom nem kell amiatt aggódnunk, hogy ennek a technikai követelményei nem állnak rendelkezésre” – emelte ki. Az ügyvéd szerint pedig tényleg nincs ok ilyen szempontból az aggodalomra, hiszen az ingatlan-nyilvántartás egyik legfontosabb alapelve az okirati elv, vagyis, hogy a földhivatal egy olyan szerv, ahol a változások kizárólag szabályszerű okiratok alapján történhetnek meg és ez az E-ING bevezetését követően is így lesz. Megjegyezte, hogy a reform egyik lényegi eleme, hogy a teljes átállást követően az okiratok kizárólag elektronikus úton, elektronikus okiratként érkezhetnek majd meg a földhivatalhoz. De például az ügyvéd által elkészített, hiteles adásvételi szerződés továbbra is ott lesz papírformában a tulajdonosok kezében, ami sokaknak biztonságérzetet adhat. Az átállás pedig elsősorban a hatóságok, a jogi képviselők, illetve a földhivatali dolgozók munkáját érintik. Címlapkép: Balázs Attila, MTI/MTVA

