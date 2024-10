Alig ismert szabály szedi áldozatait: 90 ezres bírságot kaphat, aki így váltaná vissza a palackokat

Súlyos tízezrekbe is kerülhet, ha valakit rajtakapnak, hogy a szemetesből guberálja a visszaváltható palackokat és dobozokat.

6500 és 65 ezer forint közötti bírságot kaphat, aki az utcai szemetesekből vadászik visszaváltható palackokra vagy fémdobozokra - erről a Dívány ír. Mint megjegyzik, természetesen nem most találták ki ezt a szabályt, hogy a guberálókat külön büntessék a sokszor ötven forintos visszaváltások miatt.

A kidobott palackok a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint, tehát a közterületen kihelyezett gyűjtőedénybe dobott visszaváltható nem gazdátlan tárgynak, amit bárki összeszedhet, és visszaválthat - ezek hivatalosan települései hulladéknak minősülnek. A büntetés mértéke a fent már írt 6500 és 65 ezer forint közé eshet, ám ha fél éven belül többször is rajtakapnak valakit, hogy így próbál plusz pénzhez jutni, akkor a büntetés összege elérheti a 90 ezer forintot is.

Az persze nem csoda, hogy a magyarok abból akarnak pénzt csinálni, amiből lehet, a palackvisszaváltás megújítása óta ez külön "iparággá" vált. Mi is megírtuk nemrég, hogy ha minden palackot visszaváltunk kidobás helyett, akkor egy év alatt csinos összeghez juthatunk - akár be is fektethetjük utána.

