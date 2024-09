Sokkoló, ami az új visszaváltási rendszerrel történik: ezekért az üvegekért sokszor nem kapsz pénzt, pedig kéne

A Humusz Szövetség szerint az új visszaváltási rendszer ösztönzi a hulladéktermelés – írja a 24.hu

A Humusz Szövetség szerint az új visszaváltási rendszer ösztönzi a hulladéktermelést. A logikájuk szerint mindez azért van, mert az új rendszer mellékhatásaként az újratölthető csomagolások eltűnnek a boltokból. A portál erről megkérdezte a boltokat is, de az érintettek azt válaszolták, ők nem csökkentik az ilyen kínálatukat, és lényegében mindent a kereslet kínálat határoz meg az esetükben. Van olyan bolt is viszont, ami sem korábban, sem most nem árult újratölthető csomagolású termékeket.

A MOHU egyébként lehetőséget ad olyan automaták behívására az üzleteknek, amik tudják kezelni az újratölthető üvegeket is, tehát ez csak az üzleteken múlik. A Humusz szerint viszont így is diszkriminálva vannak az újratölthető palackok, hiszen azokat sokan így nem tudják könnyedén visszavinni. Ez pedig elvezethet odáig, hogy a boltok is inkább koptatják majd az ilyen kínálatukat.