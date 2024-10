Pezseg a hazai ingatlanpiacpiac: most érdemes lakást venni, brutál drágulás jön jövőre

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A lakáspiaci kínálat továbbra is változatos képet mutat: szeptemberben 1,2 százalékos növekedést produkált az előző hónaphoz képest a piacra lépő lakásvásárlók miatt, de éves szinten 4 százalékos csökkenés tapasztalható. A kereslet viszont töretlenül élénkül: szeptemberben 17 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, augusztushoz viszonyítva pedig 6 százalékkal erősödött. A növekvő kereslet folyamatosan apasztja az elmúlt 2 évben felhalmozódott kínálatot is. A legújabb kormányzati bejelentés szerint jövőre az önkéntes nyugdíjmegtakarításokat adómentesen lehet lakáscélra fordítani. A lépés jelenlegi becslések szerint 300 milliárd forint extra forrást hozhat a lakáspiacra, ami tovább gyorsíthatja az ingatlanok drágulását. Akik most terveznek lakásvásárlást, azoknak még hitelből is érdemes lehet mielőbb lépniük, tekintettel a lakásárak várható emelkedésére.

Változatosan alakuló kínálat, erősödő kereslet jellemezte a lakáspiacot szeptemberben az ingatlan.com kereslet-kínálati összesítője szerint. A következő időszakban pedig további élénkülésre lehet számítani, amit tovább erősíthet, hogy jövőre az önkéntes nyugdíjmegtakarítások adómentesen felhasználhatóak lesznek lakáscélra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A lakáspiaci kínálat változatosan alakult szeptemberben. A hónap végén több mint 147 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a lakásvásárlók, ami az előző hónaphoz képest 1,2 százalékos növekedést jelent. Ugyanakkor tavaly szeptemberhez képest 4 százalékos csökkenésnek felel meg. Az eladó lakóingatlanok száma a két évvel ezelőtti szinthez képest viszont 20 százalékkal nagyobb. “A kínálat változásának legfőbb oka, hogy a kereslet növekedése hosszabb távon csökkenti az eladó lakások számát. A legtöbb vevőnek viszont a meglévő otthonát is piacra kell dobnia, hogy tovább tudjon lépni, ez pedig rövid távon a kínálat stagnálását okozza” - ismertette a lakáspiac kínálati oldalát meghatározó trendeket Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A két évvel korábbinál jóval szélesebb mostani kínálat pedig egyértelműen a lakáspiaci élénkülésre utal, de az tény, hogy a korábbi években felhalmozódott kínálatot még nem sikerült teljesen felszívnia a keresletnek. A lakásvásárlók számára még mindig jelentős választék áll rendelkezésre, de a kereslet lassú növekedése miatt egyelőre még nem mondhatjuk a piac felvette a 2022 előtt tapasztalt pörgős tempót - fogalmazott a szakember. Töretlenül élénkülő kereslet A kereslet alakulásáról Balogh László elmondta, hogy 2024 szeptemberében országszerte több mint 280 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra. Havi szinten ez 6 százalékos erősödésnek felel meg. Az országon belül jelentősebb eltérések láthatóak: a legnagyobb mértékben Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun és Komárom-Esztergom vármegyékben erősödött a kereslet, 14-30 százalékkal haladta meg az augusztusi szintet. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 990 380 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 139 249 forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál szintén 6,54% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál 6,89%, az OTP Banknál pedig 7,84%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Ugyanakkor Somogy, Tolna, Veszprém, és Fejér vármegyékben 11-19 százalékos visszaesés történt. Utóbbi magyarázata, hogy véget ért a nyaralószezon és az említett vármegyékben a Balaton és a Velencei-tó térségében csökkent az eladó ingatlanok iránti érdeklődés. Éves szinten Baranya, Vas, Szabolcs-Szatmár és Bács-Kiskun vármegyékben kiugró mértékben, 35-45 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra. Ez elsősorban a bázishatással magyarázható, mert a 2023-as gyengébb évhez képest ezek a területek most kiemelkedő növekedést mutatnak - fogalmazott Balogh László. A fővárosi kereslet alakulásáról azt mondta, hogy havi szinten 10 százalékos erősödés történt augusztushoz képest, ami meghaladja az országos átlagos. Ezzel szemben éves szinten csak 8 százalékos keresletnövekedést könyvelhetett el a budapesti lakáspiac, ez viszont alulmúlja az országos bővülést. Pénzeső jöhet 2025-ben a lakáspiacon A lakáspiaci forgalom szempontjából rövid- és középtávon is további élénkülésre lehet számítani. “A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentése szerint az önkéntes nyugdíjpénztárakban lévő megtakarításokat adómentesen lehet 2025-ben lakáscélokra fordítani. Így 300 milliárd forint landolhat az ingatlanpiacon, ami viszont a lakásárak további növekedéséhez vezethet. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy jövő tavasszal a kimagasló hozamot nyújtó prémium államkötvényekből több ezer milliárd forintnyi megtakarítás jelentős része is a lakáspiacon kereshet helyet magának” - emelte ki az ingatlan.com szakértője. Ez a két tényező komolyan felpörgetheti jövőre a lakáspiaci forgalmat, egyben a drágulást is felgyorsíthatja.

Címlapkép: Getty Images

