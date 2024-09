Jönnek a 6-8 órás áramszünetek Budapesten és környékén: figyelmeztet az E.on, hamarosan kezdődnek

Idén rekordösszeget, 150 milliárd forintot költ hálózatai fejlesztésére a Dunántúl és Pest vármegye, valamint a főváros áramhálózatának üzemeltetője, az E.ON Hungária Csoport. A nagyszámú fejlesztés egy részéhez a hálózatot kisebb területeken, néhány órára ki kell kapcsolni, ezért az ősz folyamán több tervezett üzemszünetre lehet számítani.

Közleményében a vállalat azt írja: az E.ON minden érintett ügyfelet előre, postai úton értesít a várható munkálatokról, de személyre szóló elektronikus értesítés is kérhető. Az előre jelzett üzemszünet alatt a szakemberek megújítják a hálózatot, ezáltal kevesebb lesz az üzemzavar és a pár másodperces áramszünet, a kapacitásbővítés révén pedig új ügyfeleket és új napelemeket lehet hálózatra csatlakoztatni.

Azt is írták: biztonságosabb, stabilabb is lesz a tervezett áramszünet után a visszakapcsolt elektromos hálózat.Előre tervezett üzemkarbantartásokra időnként szükség van, de ez is azt a célt szolgálja, hogy utána minden a megszokott rendben - és ami fontosabb: magas színvonalon - mehessen tovább.

Az E.ON Hungária Csoport 2024-ben 150 milliárd forintot fektet be hálózatai fejlesztésébe részben saját, részben európai uniós forrásokból, és kétszer annyi komplex hálózatfejlesztést és beruházást hajt végre, mint az előző év azonos időszakában, hogy még magasabb színvonalú, nagyobb kapacitású villamosenergia-ellátást biztosíthasson.

Sok esetben ezeket a beavatkozásokat áramszünet nélkül el tudják végezni az E.ON szakemberei, egyes munkákhoz azonban – biztonsági, életvédelmi okokból – néhány órára le kell kapcsolni a hálózatot. Emiatt idén ősszel a tavalyi évben tapasztaltnál több, előre bejelentett üzemszünetre lehet számítani az E.ON szolgáltatási területén, a Dunántúlon, Budapesten és Pest vármegyében.

Mi történik tervezett áramszünet idején?

Amíg az otthonokban előre bejelentetten szünetel az áramszolgáltatás, az E.ON szakemberei számos fejlesztési, karbantartási beavatkozást végeznek.

Minden egyes új lakossági igényt, új fogyasztót, élelmiszerboltot, újonnan épült óvodát, iskolát is csak előre tervezett üzemszünet mellett lehet rákapcsolni az áramhálózatra. Nagyobb lélegzetvételű – akár kétszer nyolcórás áramszünettel járó - beruházási munkát igényel, hogy a régi tartóoszlopok- és villamos vezetékek cseréjét vagy új modern hálózatszakaszok építését elvégezzék a szakemberek. Az új és növekvő igények miatt a hálózatok kapacitását folyamatosan növelni kell, ezért új elosztóberendezéseket, trafóállomásokat telepítenek vagy nagyobb kapacitású transzformátort építenek be a régiek helyére.

Az áramhálózat – egyszeri 6-8 órás - kikapcsolására kisebb munkák miatt is szükség lehet. A viharos idő esetén jelentkező áramkimaradások megelőzésére ilyenkor gallyazzák a vezetékhez hozzáérő, veszélyes fákat. Az E.ON hálózatán háromezer gólyapár fészkel, egy új gólyafészektartó felszerelése is csak lekapcsolt hálózat mellett lehetséges.

A hálózatfejlesztési munkák számos előnye azonnal érzékelhető az ügyfelek számára: az adott régióban stabilabb, biztonságosabb és megbízhatóbb lesz az áramhálózat. Kevesebb lesz az üzemzavar, megszűnnek az apró, pár másodperces áramkimaradások. A hálózat nagyobb elektromos kapacitású lesz: új ügyfeleket, fejlesztéseket és napelemeket lehet rá csatlakoztatni. Tervezett áramszünetre más szolgáltató kérésére is szükség lehet, ha például új internethálózat telepítése zajlik, akkor visszakapcsolás után gyorsabb lesz a net.

A tervezett üzemszünetről az E.ON minden esetben postai úton küld előzetes értesítést az érintetteknek, hogy erre fel tudjanak készülni. Néhány kattintással személyre szóló elektronikus értesítés is kérhető, vagy az E.ON Ügyfélszolgálat applikációját IOS-en vagy Androidon letöltve is igényelhető az áramszünet-értesítés.

A fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat az E.ON jellemzően 8-16 óra között végzi, amikor a legkevesebben vannak otthon és még nincs „áramcsúcs”.

A több egymáshoz közeli napon, napközben végzett üzemszünetek is lehetőség szerint véget érnek 16 órakor, és következő nap reggel 8-kor folytatódnak, hogy a legkevesebb zavartatást okozzák az ügyfeleknek. Amennyiben egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást rögtön visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb lehet. Az ügyfeleknek nem kell aggódniuk, hogy ennyi idő alatt leolvad a hűtő, a modern berendezések 16-24 óráig is képesek őrizni a hideget.