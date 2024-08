Ezeket a gépeket nappal is tilos használni: százezres bírságot kockáztatnak a magyar háztulajok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Már tavaly is nagy balhé kerekedett a magyar interneten abból, hogy Handrás kiakadt zajos szomszédai miatt, most újabb videóval jelentkezett, amiben a hangos kerti szerszámokra panaszkodik. Abban igaza van, hogy a törvény szerint bizonyos zajszintnél hangosabb eszközöket egyáltalán nem lehetne használni lakott területen belül. Aki nem tartja be a szabályokat, meg is büntethetik, ennek mértéke településenként változhat.

