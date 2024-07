Itt a várva várt enyhülés: zivatar, felhőszakadás, eső söpri ki a hőséget szombaton 9 vármegyéből

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ma a napi középhőmérséklet a felhősebb időnek is köszönhetőn a Dunántúlon 25 fok alatt maradhat, a délkeleti országrészben azonban még 27 fok felett valószínű - írja a HungaroMet. Szombaton a déli órákig nagyobb valószínűséggel a Dunántúl délnyugati felében fordulhatnak elő zivatarok a nagyobb területen képződő intenzívebb záporok mellett. Ezek környezetében szélerősödés (> 50 km/h), néhol nyugaton, délnyugaton felhőszakadás (> 30 mm) is előfordulhat. Elsősorban nyugaton, délnyugaton a 24 órás csapadékösszeg területi átlagban elérheti vagy meghaladhatja a 20 mm-t, várhatóan a nyugati, délnyugati határ közelében egy-egy helyen lokálisan 50 mm feletti csapadékra is van esély.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK