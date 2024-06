Fontos változások élesednek július 1-jétől: ezekről feltétlenül tudnod kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több változás is élesedik 2024. július 1-jén, a Pénzcentrum most összeszedte a legfontosabbakat: indul az az otthonfelújítási program, megszűnik a kötelező akciózás, nyári tarifát vezetnek be horvát autópályákon,

Hétfőtől, július 1-jétől nyújtható be kölcsönkérelem az Otthonfelújítási programra az MFB Pont Plusz lakossági hálózat bankfiókjaiban - hívta fel a figyelmet a minisztérium. A program keretében a kormány kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás kombinációjával segíti az 1990 vége előtt használatbavételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítését A pályázat fő eredményfeltétele, hogy a 30 százalékos primer energiamegtakarítást mindenképp szükséges elérni - emelték ki. Vége a kötelező akcióknak A kötelező akciózás július 1-jétől kivezetésre kerül, ugyanakkor a kormány a kiskereskedelmi árverseny fenntartása, élénkítése érdekében továbbra is működteti az online árfigyelő rendszert. 2023 augusztusában – az 1 milliárd forint fölötti árbevétellel rendelkező kereskedőkre vonatkozó – kötelező akciózás mértékét a kormány másfélszeresére növelte, továbbá jelentősen kibővítette az érintett termékkört. A rendelkezés értelmében a kötelező akciózás mértéke 20 termékcsoport esetében – az akciózást megelőző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árhoz képest – 10%-ról legalább 15%-ra emelkedett. Továbbá a kötelező akciózási szabályok kiterjesztésre kerültek a korábbi 8 árstopos termékfajtára, amelyeket beszerzési áron, illetve ezek közül heti rendszerességgel legalább 2 termékfajta esetében valamennyi terméket a beszerzési árhoz viszonyítva minimum 15%-kal olcsóbban kellett kínálni. EZ IS ÉRDEKELHET Itt a bejelentés: hétfőtől megszűnik a kötelező akciózás a boltokban 2024. július 1-jétől megszűnik a kötelező akciózás a boltokban, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Jön a kötelező visszaváltási rendszer 2024. január 1-jével indult a kötelező visszaváltási rendszer Magyarországon, amelynek lényege, hogy csak olyan kötelezően visszaváltási díjas termék hozható forgalomba, amire a gyártó megfizeti a visszaváltási díjat. Elvileg év elején lépett életbe a kötelező visszaváltási rendszer, amelynek keretében csak olyan visszaváltási díjas termék hozható forgalomba, amire a gyártó megfizeti a visszaváltási díjat. Ez egészen mostanáig még nem valósult meg gyakorlatban. 2024. július 1-től azonban már nem hozhatók forgalomba kötelezően visszaváltási díjas, azaz a DRS (Deposit Refund System) hatálya alá tartozó termékek az előírt MOHU regisztráció nélkül. Ez alól csak a csekély mennyiséget forgalomba hozó gyártók mentesülnek. EZ IS ÉRDEKELHET Indul a visszaszámlálás: egy hónap múlva teljesen új világ jön a boltokban, erre kell készülni Az új szabályozásnak való megfelelés 50 forintos áremelkedést jelent majd termékenként, amit a fogyasztónak kell viselnie. EU elnökség 2024. július 1-től fél éven keresztül Magyarország az EU soros elnöke. Az Európai Unió soros elnökségét hat havonta veszik át egymástól a tagállamok, amely alatt az adott ország kormányai felelősek az Európai Tanács üléseinek vezetéséért, a napirend meghatározásáért, valamint a tagállamok közötti párbeszéd és kompromisszum elősegítéséért. A pozíció sokkal inkább szimbolikus, technikai és lebonyolítási feladatokat ró a tagállamokra. eÁFA Folyamatos növekedést mutat az eÁFA rendszer használata, amellyel "élesben" január 1-jétől van lehetőség a havi és a negyedéves áfa bevallására, ez a lehetőség is csökkenti az adminisztrációs terheket, és fehéríti a gazdaságot. A NAV folyamatosan dolgozik a rendszer finomhangolásán, új funkciókat tartalmazó fejlesztésén, amelyek közül kiemelendő, hogy 2024. július 1-jén lehetővé válik az önellenőrzés is az eÁFA rendszer keretein belül. (x) Gyakrabban járnak a 200E repülőtéri buszok Hétfőtől, július 1-jétől hétköznap a reggeli csúcsidőszakban sűrűbben indítják a 200E járatokat Kőbánya-Kispest és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ Ismét nyári tarifát vezetnek be horvát autópályákon A horvát autópályákon ismét bevezetik a nyári tarifát, emiatt tíz százalékkal magasabbak lesznek az autópályadíjak július 1-je és szeptember 30-a között - tájékoztatott a horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC) pénteken. A nyári tarifa nem vonatkozik a nehéz járművekre, autóbuszokra és kamionokra. A szezonális autópályadíjakat először 2017-ben vezették be, de az elmúlt négy évben először a koronavírus-járvány, majd a gazdasági válság miatt nem alkalmazták. Ez is része volt a kormány polgárokat és a gazdaságot támogató intézkedéscsomagjának. A HAC közlése szerint a szezonális úthasználati díjak bevezetése egyes járműkategóriák esetében abból adódik, hogy a teljes éves forgalom mintegy 40 százaléka a nyári hónapokra tevődik. Emiatt ebben az időszakban jelentősen megnőnek a karbantartási, biztonsági, felügyeleti és forgalomirányítási költségek.

Címlapkép: Getty Images

