Felforr a Balaton vize a hétvégén: itt vannak a további vizek hőmérsékletei is, nem semmi, ami történik

A Balaton Siófoknál már bőven túllépte a 20 fokot, de a Velencei-tóban is egész kellemes a víz hőmérséklete. Igaz, az időjárás nem annyira strandolós ma.

Az elmúlt napok komoly hőhullámai miatt a folyók és a tavak vize is több fokkal felmelegedett az elmúlt napokban - erről ír az Infostart. A Balaton már 25 fokos Siófoknál.

Igaz ugyanakkor az is, hogy a mai időjárás éppen nem annyira alkalmas strandolásra: mint megírtuk, a citromsárga riasztást több megyére is kiadták, több helyen lehet zápor, vihar és jégeső is.

A vizek hőmérséklete a következőképpen alakul a hétvégén a friss mérések szerint:

Duna

Rajka 18 °C

Esztergom 19 °C

Budapest 21 °C

Dunaújváros 20 °C

Baja 20 °C

Mohács 21 °C

Komárom 21 °C

Tisza

Tiszabecs 22 °C

Tokaj 23 °C

Szolnok 23 °C

Szeged 24 °C

Velencei-tó

Agárd 26 °C

Fertő tó

Fertőrákos 25 °C

Tisza-tó