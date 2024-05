Nesze neked, légkondi: így hűsölnek nyáron fillérekből az élelmes magyarok

Néhány egyszerű, de hatékony módszerrel légkondicionáló használata nélkül is lehűthetjük magunkat és otthonunkat: ilyen praktika például a folyamatos hidratálás, a hideg zuhany, a ventilátorok használata és az árnyékolás – mindeközben a szakértő a túlzott hőség egészségügyi kockázataira is figyelmeztet - írta meg a CNN.

Tudtad, hogy rengeteg módon lehűthetjük magunkat mesterséges hűtés, avagy légkondicionáló használata nélkül is? Ezek a praktikák különösen hasznosak lehetnek a nyári kánikula idején, amikor extrém hőhullámok nehezítik meg mindennapjainkat. Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet szerint a túlzott hőterhelés az agyunkra és más szerveinkre is káros hatást gyakorol, emiatt kiemelt fontosságú, hogy fenntartsuk megfelelő testhőmérsékletünket ilyenkor is.

A hipertermia kockázatát, melynek tünetei közé soroljuk a hőséggörcsöt és a hőgutát, ráadásul a magas páratartalom csak tovább növeli.

Nézzük, milyen megoldásokat ajánl a szakértő kánikula esetére!

1. Hidratálás, zuhany és borogatás

Wendell Porter, a Floridai Egyetem emeritus vezető tanára hangsúlyozza, hogy a hidratálás alapvető fontosságú feladat testünk lehűtése szempontjából. Vegyünk egy hideg zuhanyt vagy kádfürdőt, valamint használjunk borsmentaolajat, ugyanis ezekkel is könnyedén csökkenthetjük testhőnket. Érdemes továbbá hidegvizes törölközővel borogatnunk pulzuspontjainkat, például a nyakunkat vagy a csuklónkat, ami szintén kellemesen lehűthet bennünket.

2. Ventilátor, nyitott ablak és árnyékolás

A hagyományos ventilátorok használata és az ablakok éjszakai nyitvatartása is segíthetnek abban, hogy friss, hűs levegő áramoljon be az otthonunkba. Az erős nyári napfény elleni védekezés érdekében érdemes behúzni a függönyöket vagy leereszteni a redőnyöket. A légkondicionáló berendezéseket nem célszerű 21°C alatti hőfokon járatni.

3. Használjunk lélegző ágyneműt, aludjunk az alsó szinten

Alvásunk minőségét javíthatja nyáron, ha lélegző anyagból készült ágyneműt használunk: ilyen például a tiszta pamut ágynemű. Amennyiben otthonunk többszintes, szintén előnyös lehet, ha a legalsó szinten (pl. földszinten, pincében) alszunk. Porter azt tanácsolja mindemellett, hogy kerüljük takaróink és ruháink lehűtését vagy fagyasztását.

4. Tartsuk bezárva a használaton kívüli helyiségek ajtaját

Hogy megőrizhessük a hűvös levegőt otthonainkban, zárjuk be azoknak a helyiségeknek az ajtaját, ahol senki sem tartózkodik. A páraelszívó használata a konyhában és a fürdőszobában is segíthet eltávolítani a forró levegőt és gőzt. Váltsunk továbbá energiatakarékos izzókra, ugyanis ezekkel tovább csökkenthetjük otthonunk belső hőmérsékletét.

5. Kerüljük a hosszas sütést-főzést

Érdemes kerülnünk kánikula idején az olyan ételek készítését, amelyek hosszas sütési, főzési időt igényelnek, ugyanis ettől otthonunk hőmérséklete is jelentősen megemelkedik. Habár a fagyasztott finomságok ideiglenesen segíthetnek nekünk lehűlni, ne vigyük túlzásba a fagyizást, mert a jelentős extra cukorbevitellel is ártunk egészségünknek.

6. Keressünk hűsítő programokat

Jó közérzetünk érdekében válasszunk olyan szabadidős tevékenységeket, ahol a helyszínen meg van oldva a légkondicionálás problémája.