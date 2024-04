Nagy a baj: mégsem történt meg, amire sokan számítottak a hazai ingatlanpiacon

Az előző évi mélyrepülés után lassan kezd talpra állni az ingatlanpiac, ugyanakkor komoly gondot okoz a vevők számára a gyenge kínálat, a túlárazottság és a még mindig túl magasnak tartott hitelkamatok.

Nem hozott áresést az elmúlt év ingatlanpiaci gyengélkedése az árakban, holott erre sokan számítottak. Mint Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan 18. kerületi irodájának szakmai vezetője elmondta: a 2022 novemberében megjelenő hullámvölgy egészen a tavalyi és második feléig kitartott, akkor jelentkezett némi javulás a keresletben. A visszaesés elsősorban annak volt köszönhető, hogy a vevőket “sokkolta” a hitelkamatok emelkedése, melynek eredményeként 12 százalékig vagy e fölé nőttek a jelzáloghitelek kamatai - tette hozzá.

Ami azonban szerinte különösen érdekes fejlemény volt, hogy a piaci gyengélkedés nem járt az árak csökkenésével, pedig erre sokan számítottak. Miközben az infláció rendkívül magasra kúszott, az ingatlanárak jellemzően stagnáltak, majd 2024 év elején némi mérsékelt áremelkedés volt tapasztalható a lakások esetében.

A családi házak árai jelenleg is inkább csak stagnálnak, bár a korszerűtlen, erősen felújítandó lakásoknál és elavult családi házaknál csökkenést lehet érzékelni. Ez persze nem a hirdetési áraknál, hanem elsősorban az alkuknál jelentkezik, ugyanis a kínálati árak változatlanul magasan járnak, az ingatlanok jellemzően erősen túlárazottak. A panellakások esetében átlagosan 5-8 százalékos, míg családi házaknál 10-15 százalékos túlárazottságról beszélhetünk.

Az alku a túlárazottság mértékének megfelelően alakul: akár 15 százalékos is lehet, sőt olykor előfordul ennél nagyobb mértékű is, míg normál esetben - nem túlárazott ingatlanoknál - 5-8 százalékos alkura kell számítaniuk a tulajdonosoknak.

A túlárazottság hatása az értékesítési időkben is jelentkezik, hiszen míg egy egy megfelelő ár/érték arányú ingatlant akár egy hónapon belül is el lehet adni, addig túlárazás esetében - annak mértékétől függően - 6-12 hónapra nyúlhat az értékesíti idő.

Az olyan ingatlanok persze gyorsabban értékesíthetők, melyek a népszerűbb kategóriákba tartoznak: ilyen a 18. kerületben most az egyszobás garzon, illetve az egy plusz egy félszobás, vagy két félszobás lakás. A családi házaknál a 70 millió forintos értékhatárig keresik a vevők az ajánlatokat, ugyanakkor az 50-70 milliós árkategóriában nagyon “rossz” a kínálat - fogalmazott Rácz Gyula László.

Mint mondta, az 50-70 millió forintos családi házas szegmensben 45-70 év közötti, vagy akár ennél öregebb ingatlanok találhatók, melyeknél már tönkrement a tető, korszerűtlen a fűtésrendszer, elavult a villamossági hálózat, és jellemzően szigetelés nélküliek. De még 70 millió forintos árszinthez közeledve is sok olyan házzal lehet találkozni, melyek felújítása jelentős pluszköltséget jelent a vevők számára.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a vevők körét egyelőre nem erősítik a befektetők, hiszen még a mostani állampapírpiaci hozamok is sokak számára elgondolkodtatók, ez pedig hatással van az ingatlanpiaci keresletre. A CSOK Plusz támogatás is csak néhány érdeklődőt jelent. Rácz Gyula László úgy érzi, egyelőre kivárnak a vevők. Ezt fokozza az is, hogy mint fogalmazott:

sok vevő panaszkodik a kínálatra.

Úgy véli egyébként, hogy sokan, akik fontolgatják az ingatlanértékesítést, egészen addig nem adnak fel hirdetés, amíg nem konkretizálódik előttük a továbblépés lehetősége. A rendkívül magasan járó hirdetési árak viszont sokukat elriasztják, ezért úgy véli, hogy minden esetben érdemes szakmai segítséget kérni az eladáshoz és a költözni kívánt ingatlan keresésére is, mert a szakértők jobban átlátják, hogy milyen esetekben és hogyan hozható össze a kereslet a kínálattal.

Mindenesetre a különbözetet most még kevésbé próbálják meg hitellel áthidalni a vevők, ugyanis hitelt csak 30 százalékuk használ fel a vásárláshoz, míg korábban ez a 60-70 százalékot is elérte. Most jellemzően 10-27 millió forint közötti hitelt vesznek fel az ingatlanvásárlók, ritkábban 2-6 millió hiányzik csak, és elvétve 28 millió forint feletti hitelfelvételekkel is találkozni. A jelenlegi piac ugyanakkor alapvetően a lánceladásokról szól, vagy valamit eladnak és abból vásárolnak - szögezte le Rácz Gyula László.

Az újépítésű ingatlanokra kitérve elmondta, hogy mivel a beruházók a családi házaknál kitartják az árakat, így a kereslet meglehetősen szerény, ráadásul a társasházak esetében a most épülők tovább drágulnak, így a négyzetméterárak a külső kerületekben is 1-1,25 millió forintnál járnak. Kedvezményes ajánlatokkal legfeljebb a korábbi építkezéseknél találkozhatunk, ahol a kínálatban megmaradt még egy-két lakás.

A bérlakásoknál egyébként hasonlóan gyenge a kínálat, mint az eladó ingatlanoknál, ugyanakkor itt a kereslet jóval erősebb. A bérleti díjak ennek megfelelően a budapesti átlagos árakhoz hasonlóan a külvárosban is emelkedtek. A 18. kerületben 30-50 négyzetméteres panellakást 140-160 ezer forintért bérelhetünk, míg 50-60 négyzetméteres lakásokat bútorozatlanul 200-220 ezer forintért, bútorozottan pedig 220-250 ezerért.

És, hogy mi várható az elkövetkező hónapokban? A szakértő szerint ez elsősorban a gazdasági változások függvénye, melyek erősen befolyásolják az ingatlanpiaci hangulatot. Mint mondta, az előző év volt a mélyrepülés, ehhez viszonyítva idén már mindenképpen egy lassan erősödő ingatlanpiacot várnak.