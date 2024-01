Az arany tisztítása házilag: hogyan történik a fénytelen arany ékszer tisztítása?

Állandó viseletű ékszereink sajnos nem állnak ellen minden szennyeződésnek: gyűrűink a sütés-főzés, fülbevalóink a hajápolás, más ékszereink a kerti munkálatok során találkoznak makacsabbnál makacsabb szennyeződésekkel. A legtöbben ráadásul ezüst- vagy aranyékszereket viselünk, amelyeket joggal féltünk az elkoszolódástól. Járunk utána, hogyan történik az arany tisztítása házilag, mit szabad és mit nem szabad alkalmaznunk az arany ékszer tisztítása során!

Cikkünkben minden hasznos információt összegyűjtöttünk olvasóink számára az arany ékszer tisztítása (pl. arany fülbevaló tisztítása) kapcsán: tudd meg, hogyan történik az arany tisztítása házilag, milyen filléres arany tisztító praktikák léteznek, amelyek könnyedén és gyorsan segítenek megszabadulni az aranyat ért szennyeződésektől! Mire vigyázzunk például egy arany fülbevaló tisztítása kapcsán? Megelőzhető az arany elhomályosodása, elkoszolódása? Milyen anyagokkal történik a befeketedett arany tisztítása egyszerűen?

Amit az arany ékszerekről tudni érdemes

Az arany évezredek óta az emberiség legnépszerűbb ékszeralapanyagai közé tartozik, egyben státusszimbólumként funkcionál mind a mai napig – az arany azonban a puha fémek közé tartozik, idővel karcolódik, csillogása, fénye eltompul és természetesen nem áll ellen a mindennapos szennyeződésnek sem. Arany ékszereink az ezüsthöz hasonlóan törődést igényelnek, éppen ezért nem árt, ha tudjuk, hogyan zajlik az arany ékszer tisztítása, például egy karkötő, egy nyaklánc vagy egy arany fülbevaló tisztítása házilag.

Szennyeződések az arany ékszereken

Az ezüst tisztításával kapcsolatban már megismertük a nemesrozsdásodás folyamatát – azonban az arany ékszerekre ez szerencsére nem jellemző, nem oxidálódnak, így az arany tisztítása és karbantartása során leginkább az ékszer csillogásának helyreállítására törekszünk. Az arany ékszereket érő szennyeződések közé tartozik az izzadtság és a hámló bőr (pl. nyaklánc, fülbevaló esetében tipikus), a karkötők, gyűrűk pedig leginkább a konyhában vagy a háztáji munka során tudnak elszennyeződni. Az arany tisztítása szempontjából kulcsfontosságú kérdés, hogy mégis mit tegyünk a karcos aranyékszerekkel, van-e lehetőségünk kikerülni az ékszerésznél való políroztatást.

Az arany tisztítása házilag: hogyan tisztítsuk, fényesítsük arany ékszereinket?

Az arany ékszer tisztítása egyszerűbb folyamat, mint azt gondolnánk: elég néhány havonta rászánnunk pár percet és máris tisztává, csillogó fényűvé varázsolhatjuk őket. Nézzük, hogyan történik az arany tisztítása házilag, milyen praktikákat alkalmazzunk az elhomályosodott, befeketedett arany tisztítása kapcsán!

Az arany tisztítása alkohollal: egyszerűen töröljük át a felületet alkohollal, majd töröljük meg alaposan egy tiszta bársonyronggyal, vagy szemüvegtisztításhoz is használatos mikroszálas kendővel.

egyszerűen töröljük át a felületet alkohollal, majd töröljük meg alaposan egy tiszta bársonyronggyal, vagy szemüvegtisztításhoz is használatos mikroszálas kendővel. Az arany tisztítása fogkrémmel: éppen úgy, ahogy az ezüst esetében, az arany ékszer tisztítása során is használhatjuk a finomszemcséjű fogkrémeket. Használjunk hozzá puha rongyot vagy nagyon finom sörtéjű fogkefét, majd öblítsük el és töröljük szárazra.

éppen úgy, ahogy az ezüst esetében, az arany ékszer tisztítása során is használhatjuk a finomszemcséjű fogkrémeket. Használjunk hozzá puha rongyot vagy nagyon finom sörtéjű fogkefét, majd öblítsük el és töröljük szárazra. Az arany tisztítása alufóliával: vegyünk egy adag alufóliát és formázzunk belőle csészét; keverjünk el benne egy kiskanál sót egy kiskanál szódabikarbónával és ugyanennyi mosogatószerrel, majd öntsük fel vízzel és keverjük el – ebbe az oldatba áztassuk be az ékszert 10 percre, majd töröljük szárazra.

vegyünk egy adag alufóliát és formázzunk belőle csészét; keverjünk el benne egy kiskanál sót egy kiskanál szódabikarbónával és ugyanennyi mosogatószerrel, majd öntsük fel vízzel és keverjük el – ebbe az oldatba áztassuk be az ékszert 10 percre, majd töröljük szárazra. Az arany tisztítása magnéziummal: gyógyszertárakban egyszerűen vásárolhatunk magnéziumot – oldjunk fel egy kiskanál port sima csapvízben, majd áztassuk bele az oldatba az aranyat egy egész napra, végül töröljük szárazra.

gyógyszertárakban egyszerűen vásárolhatunk magnéziumot – oldjunk fel egy kiskanál port sima csapvízben, majd áztassuk bele az oldatba az aranyat egy egész napra, végül töröljük szárazra. Az arany tisztítása ammóniával: oldjunk fel egy kevés ammóniát egy pohár vízben (maximum 1:6 arányban), mártsuk bele röviden, 1 percre az aranyat, majd öblítsük le és töröljük szárazra.

oldjunk fel egy kevés ammóniát egy pohár vízben (maximum 1:6 arányban), mártsuk bele röviden, 1 percre az aranyat, majd öblítsük le és töröljük szárazra. Az arany tisztítása mosogatószeres forró vízben: forraljunk vizet egy fazékban, oldjunk fel benne egy kis mosogatószert, majd lógassuk ebbe bele az ékszert egy zsinegre fűzve/akasztva, hogy ne érjen az edény forró aljához. Hagyjuk így 1 órára, és már kész is az arany tisztítása.

forraljunk vizet egy fazékban, oldjunk fel benne egy kis mosogatószert, majd lógassuk ebbe bele az ékszert egy zsinegre fűzve/akasztva, hogy ne érjen az edény forró aljához. Hagyjuk így 1 órára, és már kész is az arany tisztítása. Az arany tisztítása ultrahanggal: a boltokban külön kaphatók olyan ultrahangos berendezések, amelyeket direkt az arany ékszer tisztítása céljából találtak fel.

Előzzük meg az arany ékszerek szennyeződését!

Habár az arany tisztítása házilag gyors és egyszerű feladat (de egy ékszerésszel is megpolíroztathatjuk), érdemes odafigyelni arra is, hogy ne fürödjünk, mosogassunk vagy strandoljunk arany ékszerben, és lehetőleg fizikai munkához, főzéshez és sporthoz is vegyük le őket. Érdemes az arany ékszereket nem ömlesztve, hanem külön-külön tárolni, és kerüljük a parfümök közvetlen ékszerre történő permetezését is.