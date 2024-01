Kemény éve lehet a belvárosnak: ez lesz a kulcs a víz felett maradáshoz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még csak néhány nap telt el az évből, lassan indul be újra az élet. Ezzel egyidőben kezdődnek a találgatások, jóslatokba bonyolódások, hogy vajon mi várható egyes területeken. Mint mindig, most is kiemelt figyelem kíséri a budapesti, belvárosi ingatlanpiacot, ahol a pandémia óta tartó hullámhegyek-völgyek között lavírozik minden piaci szereplő. De vajon mit ígér 2024?

„Úgy gondoljuk, hogy hasonló dinamika várható az első negyedévben, mint ami az idei év elején volt jellemző” – mondja Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője, a belvárosi ingatlanok specialistája. – „Az év végi, talán hagyományosnak mondható élénkülés ilyenkor még mindig kitart, jellemzően az első negyedév végéig. Az előző évben itt egy elég tartós visszaesés következett, bízunk benne, hogy az újévben ez elkerülhető lesz, ami megnyugtató lenne minden piaci résztvevő számára.” A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egyik fő tényező, ami a piacot befolyásolhatja, a gazdasági kockázatok jelenléte. Az államháztartás hiánya és a magas alapkamatok aggodalomra adnak okot. Ezek a tényezők befolyásolhatják a potenciális vevők és befektetők döntéseit, és hatással lehetnek az ingatlanpiaci árakra és tranzakciókra is. „A forint aktuális értéke szintén kulcsfontosságú tényező a piaci kilátások szempontjából” – folytatja Ben-Ezra Orran. A 2023-as év 5%-os növekedése után 2024-ben 7-10%-os forint-érték növekedésre számítunk. Ez a pozitív trend kedvező hatást gyakorolhat az ingatlanpiac teljesítményére és a befektetések vonzerejére. A szakértő véleménye szerint nem változik az a tendencia sem, amely kedvez a bérbeadási piacnak. Ha a korábbi mértéket nem is éri el a bérbeadás, továbbra is kapósak lesznek az AirBnB lakások, és erősödik a hosszútávú kiadású ingatlanok piaca is. A turisztikai szektor fellendülése és a hosszú távú lakhatási igények növekedése hozzájárulhat a bérleti piacon tapasztalható erős kereslethez. Ezáltal az ingatlanbefektetőknek és tulajdonosoknak lehetőségük van kihasználni az ingatlanjaik bérbeadásából származó potenciált. Az alacsony forintérték további lehetőségeket teremthet a külföldi befektetőcsoportok számára. A vonzó árfolyamok és a kínálat mértéke vonzó lehet a külföldi vevők számára a budapesti belvárosi ingatlanokba történő befektetésre. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) „A kormány mozgásterének szűkülése és a hiányzó uniós források miatt nem várhatók jelentős változások a hitelek terén” – teszi hozzá a Central Home szakértője. – „A piac továbbra is számolhat a jelenlegi feltételekkel, és a potenciális vevőknek és befektetőknek érdemes lehet rugalmas megközelítéseket alkalmazniuk a finanszírozás terén, mi mindenesetre minden ügyfelünknek ezt tanácsoljuk.” Összefoglalva: a 2024-es év kihívásokkal teli lehet, de a budapesti belvárosi ingatlanpiac rugalmassága és vonzereje továbbra is élénk maradhat, miközben a piaci szereplőknek szükségszerűen alkalmazkodniuk kell majd az aktuális gazdasági és pénzügyi környezethez. EZ IS ÉRDEKELHET Itt vásárolják most a házakat, nyaralókat az élelmes magyarok: olcsón megvan, sokat fog érni? Szakértők szerint 2024-ben leginkább a Tisza-tavon érdemes körbenézni a nyaralóra vágyó vevőknek, ha jó áron szeretnének nyaralót venni.

Címlapkép: Getty Images

