Itt a Pénzcentrum 2023-as Boldogságtesztje: töltsd ki, hogy kiderüljön, mennyire boldog nép a magyar

Egy olyan eseménydús, bonyolult és főleg nehéz év végén, mint az idei volt, érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni, hogyan is telt, hogyan is érezzük magunkat a bőrünkben. 2021 és 2022 után idén is útjára indította a Pénzcentrum a Nagy Boldogságtesztet, melyből az év utolsó napjaira kiderül, mennyire boldog, elégedett nép a magyar. A kérdések lefedik egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony, no és persze az anyagi helyzetünk alakulása is terítékre kerül. Kérjük, a cikk végén töltsd ki a kérdőívet. Köszönjük!

Mindannyian akarjuk a boldogságot. Mindannyian törekszünk rá. Még a Dalai Láma is azt mondta: „Az élet értelme a boldogság keresése”. Hogy mit is jelent maga a fogalom, nehéz kérdés, feltehetően mindenkinek mást. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egy olyan eseménydús, bonyolult és főleg nehéz év végén, mint az idei volt, érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni, hogyan is telt, hogyan is érezzük magunkat a bőrünkben. 2023-ban csúcsokat döngetett az infláció: a fizetések hónapról hónapra kevesebbet érnek, miközben a szolgáltatások és a termékek ára az egekben. Ezen kívül továbbra is háború dúl a szomszédos országban, ahogy a Közel-Keleten is eszkalálódott a konfliktus. A pandémia ugyan hivatalosan is véget ért, ám a következményeit még sokáig fogjuk nyögni, az éghajlatváltozást pedig már a saját bőrünkön tapasztalhatjuk: elég csak kinézni az ablakon. Törökországot és Szíriát pusztító földrengések tarolták le, amiben több, mint 57 ezer ember vesztette életét. Ilyen körülmények között nehéz pozitívnak maradni. Most elsősorban egy általános elégedettségi szintet értünk a fogalom alatt, kérdéseinkkel igyekeztünk lefedni egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony. A tavalyi, tavaly előtti év után idén is felmérjük, boldog nép-e a magyar. Ha van 5 perced, és segítenéd a munkánkat, töltsd ki a Pénzcentrum nagy Boldogságtesztjét.

Címlapkép: Getty Images

