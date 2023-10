Végleg elfogyott a magyarok pénze? Ezrek búcsúzhatnak el az állásuktól

Az építőipar teljesítménye augusztusban is csökkent az előző évhez képest. Közel 50%-kal több megszűnés volt szeptemberben, mint a megelőző hónapban. Cégszámcsökkenés várható az elkövetkező időszakban. A felszámolások adják az új eljárások több mint felét.

Az KSH legfrissebb adatai szerint 2023 augusztusában az építőipari termelés 0,5%-kal alacsonyabb volt az előző évhez képest. Az építőipari vállalkozások szerződésállománya pedig 23,9%-kal csökkent 2022. augusztusához viszonyítva.

Az OPTEN adatai alapján az építőiparban az idei év legalacsonyabb augusztusi megszűnési száma – 330 – egy viszonylagos nyugalmat is tükrözhetne, hiszen ezt meghaladó szeptemberi cégalapítás – 397 – lett regisztrálva. Ennek eredményeként ugyan növekedett szeptemberre az ágazatban működő cégek száma, azonban a szeptemberi megszűnések – 480 – volumene visszatükrözi a KSH adatai alapján mutatott nem igazán rózsás helyzetet az ágazatban. Az elmúlt években a szeptember a cégalapítások esetében erős hónapnak számított, azonban az idei mérföldkövekkel elmarad az elmúlt két évi szezonális értéktől, szinte felére csökkent. Ehhez képest a szeptemberi megszűnések az elmúlt hat év legmagasabb szezonális értékét hozták, ami előre vetíti azt a bátor jóslatot, hogy októberre az ágazatban működő vállalkozások számának csökkenése várható.

Az elmúlt időszak kihívásai az ágazat teljesítményben már erőteljesen megmutatkoztak, a KSH is csökkenésről tájékoztat hónapról-hónapra. A cégtrendben történő mozgások még nem ennyire drasztikusak, azt mutatják, hogy az itt működő vállalkozások többsége kitart, de egyértelműen látszik a tendenciából, hogy a cégalapítási kedv jelentősen csökken, míg a megszűnések és az új eljárások száma drasztikusan nő. A kérdés az, hogy az ágazatban elindult-e a tömeges bedőlés vagy időzített bombán ülnek a vállalkozások?



Az kijelenthető, hogy az elmúlt évek során cégszám tekintetében túlfűtötté vált az ágazat. A járványt megelőző konjunkturális időszak, illetve a gazdaság visszapattanása megadta erre az alaphangot, azonban tény, hogy az elmúlt öt évben és még idén is éves szinten a cégszámnövekedés volt a jellemző, ami felveti a kérdést, hogy ez mennyire volt indokolt vagy jelenleg indokolt-e. Az idei évben látszik, hogy a túlfűtöttség alábbhagyott, ami a cégalapítási kedvben egyértelműen visszatükröződik. Az elmúlt öt évben időarányosan az idei évben alakult a legkevesebb cég az ágazatban, 3,7 ezer. Az idén megszűnt cégek száma – 3,71 ezer – már 26%-kal több, mint a tavalyi év egésze, és az elmúlt hat évben évenként nem volt ennyi cégmegszűnés, mint az idén már.

A jelenlegi számokból az várható, hogy a cégek száma csökken az idén, de a jövőre nézve is ez a tendencia prognosztizálható az új felszámolási és végelszámolási eljárások számainak idei alakulásából.

Mind a két eljárás esetében az előző évekhez képest már most növekedés van, kivéve a végelszámolási eljárás tavalyi évét, amikor a KATA változások kellően megmozgatták a cégbezárások volumenét. A legszembetűnőbb az új felszámolási eljárások idei növekedése, ami már most közel kétszerese a tavalyinak, több mint háromszorosa a 2021 évinek és 4-5-szöröse az azt megelőző éveknek.

Az új eljárások számának növekedése azért fontos, mert fél évtől akár három éven belül is meghatározóak a cégszám alakulásában, attól függően, hogy az eljárások mennyi időt vesznek igénybe. Mivel a gazdasági előrejelzések a közeljövőre sem biztatóak az építőiparban, a cégalapítási kedv is alacsony, ami érthető, nem nehéz megbecsülni, hogy az elkövetkező időszakban a cégszámcsökkenés lesz a trend. A küzdelem zajlik az arénában, de úgy tűnik, egyre többen dobják be a törölközőt.

– mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője. Az új eljárások növekedése jelzi az elmúlt év(ek)ből hozott és a jelenlegi környezetből fakadó nehézségeket. Az aggodalomra okot adó visszajelzése a cégtrendnek nemcsak az eljárásszám növekedése, hanem azok belső összetételének megváltozása. Idén az új eljárásoknak több mint a felét a felszámolási eljárások adják, ami a megelőző időszakban jellemzően negyede vagy ötöde volt ennek. Ez azt jelenti, hogy egyre több hátrahagyott kötelezettség lehet, ami fokozottabb kockázatokat jelent a jövőbeni üzletvitelben.

Az építőiparban működő egyéni vállalkozók száma – 85,3 ezer fő – kis mértékű növekedést hozott szeptemberre, közel 700-an léptek be a körbe és 500-an döntöttek úgy, hogy nem folytatják ebben a formában a tevékenységüket. Ugyanakkor a tevékenységüket szüneteltetők közelítik a 12 ezer főt és számuk tovább nőtt szeptemberben. Mindez a kivárást is feltételezheti, valamint az egyéni vállalkozóknak megadott szüneteltetés lehetősége rugalmasabb alkalmazkodást biztosít a gazdasági bizonytalanságok átvészeléséhez.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) szeptemberre vonatkozó értéke az építőiparban országosan 18,83 % volt. Vármegyei szinten nézve az Opten–CFI Zala, Tolna és Hajdú-Bihar vármegyékben érte el a legalacsonyabb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye produkálta.