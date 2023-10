Ezt nem hiszed el: 2,6 millió forintos négyzetméteráron juthatsz lakáshoz ezen a vidéken

Szinten maradt az előző hónapok trendfordulóját követően a hazai ingatlanpiac. A szeptemberre becsült 8 ezres tranzakció közel azonos szintet mutat az augusztusi adattal, és az előző év szeptemberéhez képest is csak 12%-os, az idei év legenyhébb csökkenését jelenti.

Negyedéves összegzésben így több mint 22 ezer tranzakciót becsül a Duna House a harmadik negyedévre, ami éves alapon -20%-os különbség tavalyhoz képest. Növekvő intenzitással keresték az ingatlanokat az érdeklődők a 2023-as év harmadik negyedévének utolsó hónapjában, így a trendek, valamint a szakemberek várakozása alapján az utolsó negyedévben visszazárhat az ingatlanpiac a tavalyi szintre. Az ingatlanpiaccal párhuzamosan a hitelpiacon is erős utolsó negyedévet várnak a cégcsoport szakemberei.

Megállt az áremelkedés az országos lakásárindex alapján, amely nominál értéken stagnálás mutat, vagyis továbbra is 271 ponton áll, míg reál értéken 1 pontos enyhüléssel zárta a negyedévet. A panellakásokat vizsgáló árindex a vidéki területeken és a fővárosban is az árak csökkenését mutatja, amely egy évvel ezelőtt, a „rezsivédett” címkének köszönhetően felszökő árszintet korrigálja. A téglaépítésűek tekintetében a fővárosban enyhe mérséklődés érezhető, míg a keleti és a nyugati országrészben is az előző negyedéves adatnál magasabb ponton zárt a mutató.

Az előző hónap ingatlantranzakciói szerint a vidéki panellakások tulajdonosai egységesen 5% mozgásteret hagytak átlagosan a vevői alku során, míg a hirdetési idő alatt történő árcsökkentés inkább a nyugati országrészben volt jellemző. A téglaépítésűek esetében az eladók átlagosan 6-7%-os irányárváltozás mellett az alku során is 8-8%-ot engedtek az árból. Irányárváltozás tekintetében a házgyári lakásoknál a pesti oldal tulajdonosai voltak aktívabbak, átlagosan 6%-ot engedtek a hirdetési folyamat során, míg Budán ez az érték 5% volt, a vevői alku 3-4% körül mozgott.

A budai téglalakásokat átlagosan 5%-os, a pesti oldal lakásait 6%-os, a belvárosban pedig 7%-os vevői alkuval lehetett megvásárolni 2023 harmadik negyedévében. A kezdeti irányáron 4-7%-ban változtattak a budapestiek.

Az előző negyedévhez képest emelkedett és ezzel meg is haladta a 20 millió forintot az átlagos hitelnagyság a fővárosban. A vidéki területeken is hasonló volt a trend, a keleti országrészben jelentősebb növekedés után 13,8 millió forintra, míg a nyugati területeken 14,5 millió forintra nőtt a hitelnagyság 2023 harmadik negyedévében a Credipass adatai szerint. A vidéki területeken a 20 éves ügyletek aránya volt a legjelentősebb, Budapesten a 25 éves futamidejű hitelek voltak többségben. Az ügyfelek országosan a kiszámíthatóbb, legalább 10 évig fix kamatozású konstrukciókat keresték leginkább. Nyugat-Magyarország kivételével a fővárosban, valamint a keleti területeken emelkedett a hitelügyletek mellé beadott CSOK igények aránya. Az országos megoszlásban azonban nem érezhető pozitív irányú elmozdulás.

2023 harmadik negyedévében Budapesten továbbra is a XIII., valamint a XI. és a IX. kerületben volt a legmagasabb az újépítésű projektek előfordulása. 16 fővárosi kerületben haladta meg az újépítésű otthonok átlagos négyzetméterára az 1 millió forintot, a budai II. kerületben ugyanakkor már a 2,6 millió forintot is elérte az új lakásokra vonatkozó átlagos négyzetméterár.

Ingatlantípustól és régiótól függetlenül lassult a lakások forgási sebessége 2023 szeptemberében az előző év azonos időszakához képest. Vidéken a vezető vásárlási ok az első lakás vásárlása volt, de jelentős számban voltak jelen a nagyobb ingatlanba költöző ügyfelek is. Első lakásra 31,8 millió forintot, nagyobb ingatlanra 42,5 millió forintot szántak. 12% százalékpontot csökkent a vidéki területeken a befektetői célú vásárlások aránya, ők átlagosan 29,8 millió forintot költöttek ingatlanra idén szeptemberben. Ezzel szemben a második negyedéves enyhébb aktivitás után az elmúlt hónapban a tavalyival megegyező arányban, 41%-ban voltak jelen a budapesti tranzakciókban a befektetők, akik átlagosan 57,6 millió forintot költöttek. Emellett erősödött a nagyobba költözők aránya, ők átlagosan 72,2 millió forintot fordítottak ingatlanra.

3 érdekes adat: