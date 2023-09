Így takarítják meg az élelmes magyarok a fűtésszámla 40 százalékát: még nincs késő meglépni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A sárga csekk érkezése nem éppen a legvidámabb dolog az ember életében, nem igaz?! Ha eltüntetni nem is lehet, árnyékolástechnikai szakértők azért segíthetnek abban, hogy faragd le a rajta szereplő összeget a melegebb időszakokban, akár még most ősz elején is.

Legyen szó társasházról, vagy kertesházról, egyvalamiben mind hasonlítanak: nyáron előbb-utóbb mindegyik ingatlan felmelegszik. Árnyékolás, hűtés tekintetében van, aki a régi módszerekre esküszik, mint a sötétítő függöny, reluxa, redőny használata, vagy, mint nagyanyáink idejében volt szokás, nedves törölközőt tesz az ablakra. És persze olyan is akad, aki a legdrágább, nem mindenki számára megfizethető, kevésbé környezetbarát módszerrel, légkondicionálóval védekezik a meleg ellen. Pedig néha nem árt szakértői véleményre hagyatkozni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! „Az árnyékolás otthonaink energiahatékonyságában játszott szerepe még nem tudatosult kellően a lakosságban, amit az is mutat, hogy az árnyékolástechnikai eszközök vásárlóinak harmada elsősorban a legolcsóbb ár alapján választja ki otthona e fontos kellékét” – monta el Hélya Endre, az Atenád Árnyékolástechnikai Kft. ügyvezető igazgatója. „Az olyan korszerű árnyékolástechnikai eszközök használatával ugyanakkor, amelyek nyáron nem engedik be a hőt a lakásba, télen pedig szigetelő légréteget képeznek az ablak és az árnyékoló között, egy családi ház nyári hűtési energiaigényének akár 33%-a, téli fűtési energiaiszükségletének pedig akár 44%-a is megtakarítható” -tette hozzá. Ezt támasztja alá az is, hogy egy a nyár végén készült felmérés szerint szinte az összes megkérdezett azt tapasztalta, hogy az árnyékolók felszerelését követően otthona belső hőmérséklete átlagosan 5 °C-kal csökkent. Ennek eredményeként mind a családi házak, mind a társasházi lakások tulajdonosainak negyede mintegy ötezer forintot, harmaduk pedig jellemzően öt-tízezer forint közötti összeget takarított meg a nyári hónapok során havonta azzal, hogy az árnyékoló használatával nem kellett, vagy kevesebbet kellett a légkondicionálót használnia. Az energia megtakarítás mellett további pozitívum, hogy ezzel jelentősen csökkenthető volt a légkondicionálók használatának egészségügyi kockázata is. Mindenki másképp csinálja Az árnyékolt ingatlanok tekintetben változatos képet mutat az árnyékolástechnikai eszközök használata. A családi házak 87%-át redőnyökkel, 9%-át textilárnyékolókkal, fennmaradó hányadukat pedig leginkább reluxákkal árnyékolják tulajdonosaik, akik minden tizedik házon napellenzőkkel is védekeznek a napfény ellen. A társasházi lakások 86%-át redőnyökkel, 12%-át pedig textilárnyékolókkal árnyékolják lakóik, de olyan háztartások is vannak, amelyek egyáltalán nem, vagy csak függönyökkel védekeznek a nap hatásai ellen - derült ki a vállalat saját online felméréséből. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Összességében elmondhatjuk, hogy az árnyékolás tekintetében nem biztos, hogy a legolcsóbb megoldás a legkifizetődőbb, főleg hosszú távon. Egy kisebb ráfordítással, nemcsak a nyári melegtől szabadulhatunk meg egy megfelelő árnyékolástechnikai eszközzel, de a pénztárcánkban is több pénz marad és a környezetünknek sem ártunk vele - vélekedett a szakértő.

