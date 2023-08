Mit ünneplünk augusztus 20-án? Az államalapítás jelentése, története, hagyományok, szokások, programok, tűzijáték

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2023-ban augusztus 20-a vasárnapra esik, így az ünnepi programok egy egész hétvégét ölelnek fel. Az ünnep fő helyszíne idén is a főváros, azonban vidéken is számos rendezvény várja a látogatókat. Augusztus 20-a Magyarország hivatalos állami ünnepe, amelyen az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezünk. A nap egyben a magyar katolikus egyház egyik főünnepe is. Az ünnepnap akkor is megmaradt, amikor a második világháború után a kommunista rendszer betiltotta az egyházi ünnepet, a munkaszüneti napnak megmaradt, szekularizált ünnepet akkor az új kenyér ünnepének nevezték. Ez az elnevezés a mai napig használatos és a hagyományok összekapcsolódnak az aratási ünnepek népszokásaival.

