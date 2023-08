Már itt van a lakáskrízis előszele? Kevesen gondolták, hogy ez is bekövetkezik Magyarországon

Júliusban országosan 6107 lakóingatlan-adásvétel történt, amely éves összevetésben 32 százalékos, az előző hónaphoz képest pedig 15 százalékos visszaesést mutat - közölte a saját adatain alapuló tranzakciószám becslését a Duna House szerdán a Pénzcentrummal.

A közlemény szerint az otthonteremtési támogatások 2024-re vonatkozó változása miatt már 16 százalékkal erősebb vevői aktivitást mértek az ingatlanközvetítő vállalatnál, ez azonban a tranzakciók számában várhatóan csak a következő hónapokban fog megjelenni. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass becslése szerint Magyarországon júliusban 53 milliárd forintos volumen becsülhető, ami az előző havi becsült adathoz képest 10 százalékkal erősebb hitelpiacot jelent.

Az erősebb hitelmutatókat elsősorban a májusi ingatlanpiaci fellendülés okozta, éves szinten azonban, bár lassuló ütemben, de továbbra is 42 százalékos mínuszban van a piac. Ugyanakkor jelezték, hogy a változások első jelei már itt is érzékelhetők, a pénzügyi szakértők közreműködésével 2023 második negyedévében indított hitelügyletek mellé beadott családi otthonteremtési kedvezmény (csok) igények aránya országosan az előző negyedévi 25,6 százalékról 28,3 százalékra nőtt. A kedvezményt még biztosan kihasználni tervezők miatt pedig ezen a téren is további erősödés várható - írják.