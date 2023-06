Komoly bírságot kaphatnak ezekben a megyékben a háztulajok: nincs kegyelem, erre most vadásznak

Az elmúlt napok átlagosnál melegebb időjárása miatt az alföldi térség erdőterületein található avar, gyep és tűlevél réteg kiszáradása miatt fokozott tűzveszély alakult ki. 2023. június 22-től Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.

Az elmúlt napok meleg és csapadékmentes időjárása miatt az alföldi térség erdőterületein található avar gyep és tűlevél réteg kiszáradása miatt tűzveszély alakult ki. A kiszáradt erdei avar a jelenlegi időjárási körülmények között gyúlékony állapotba került, így az erdőben vagy a mezőgazdasági területeken közvetlen tűzeset forrásává válik. A száraz, kánikulai időjárás miatt a biomassza és tűzterjedési viszonyok további kedvezőtlen változása várható. Fennáll a nagy területű koronatüzek kialakulásának kockázata.

A fokozott erdőtűz kockázat miatt az alábbi vármegyékben lép életbe a tűzgyújtási tilalom:

Bács-Kiskun

Csongrád-Csanád

A kánikulai időjárásban a tűzkockázat a tilalommal nem érintett megyékben is magasabb. A Nébih kéri, fokozottan ügyeljenek arra, hogy ne dobják ki a csikkeket a gépkocsiból, mert az könnyen meggyújtja az útmenti növényzetet. Belterületen is kerüljék a nagy lángmagasságú tüzek gyújtását, mert a füsttel felszálló égő zsarátnokok több száz méterre is képesek tüzet okozni.

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás ideje alatt tilos tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken is.



Bírság is jár érte

Aki megszegi az adott helyen érvényes szabályokat, vagy a tűzgyújtási tilalom alatt gyújtana tüzet, az nagy tűzvédelmi bírságot is kaphat. A tűzvédelmi bírság kiszabására a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult. A tűzvédelmi bírság megfizetése ugyanakkor nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

A bírság 10, illetve 20 ezer forintról indul, de bizonyos esetekben akár a több milliós összeget is elérheti!

Az sem megoldás, ha egyszerűen az udvaron hagyja az ember a zöldhulladékot: a jelenlegi szabályozás szerint a helyi tiltó szabályok, vagy az esetleges általános tűzgyújtási tilalom miatt sem lehet felhalmozni a kertekben az éghető hulladékot (ágnyesedéket, leveleket, stb). A törvény szerint ugyanis az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.