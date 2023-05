Váratlan számlát kaphatnak a magyar ingatlantulajok: kevesen gondolják, de ezt is ki kell fizetni

Trendszerűen egyre többen szeretnék fűtésre is használni az eredetileg hűtési céllal vásárolt klímákat, csakhogy a 2000-es évek elején gyártott készülékek nem erre lettek optimalizálva, így a felhasználók energiahatékonyság szempontjából a berendezés cseréjével járnak a legjobban. Túrmezei Tamás mérnök/klíma- és légtechnikai rendszerszerelő felhívta rá a figyelmet, gyanakodjunk minden olyan hang hallatán, ami korábban nem fordult elő használat közben, mert ez is meghibásodást jelenthet, de ha évente már többször kell szerelőt hívni, ott már nagy a baj. Mint mondta, ha új klíma vásárlása mellett döntünk, minél magasabb COP értékű berendezést választunk, annál pénztárcabarátabb lesz az üzemeltetés.

A technológia több mint 20 éve jutott el oda, hogy a lakossági klímák a fűtésre is alkalmasak legyenek, de az ezredfordulón ennek még nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget, főként a hűtési funkció miatt vásárolták a készülékeket az emberek. Az energiaválság hátszelén viszont ez a tendencia 180 fokos fordulatot vett és legalább annyian vesznek klímát fűtésre, mint hűtésre.

Túrmezei Tamás, a közel három évtizedes múlttal rendelkező Enerway Kft. ügyvezetője arról beszélt, akinek 15-20 éves készülék van az otthonában, az nagy eséllyel nem tud olyan energiahatékonyan fűteni vele, mint egy, az elmúlt években kifejlesztett eszközzel, márpedig az emberek többségének ma ez az elsődleges célja a rezsiszámlák minimalizálása érdekében.

A szokatlan hangok rendellenességre utalnak

A klíma- és légtechnikai rendszerszerelő a régi gépekkel kapcsolatban arról is beszélt, azok jellemzően magasabb zajszintűek, holott ma már akár egész éjszaka is használjuk a klímákat fűtésre, így a legtöbb gyártó arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy mind a beltéri egység mind a kültéri egység decibelszintje alacsony legyen.

Egy 2000-es évek elején megvásárolt készülék jellemzően nagyobb csatazaj mellett tud fűteni éjszaka, ami akár a szomszédokkal is konfliktust teremthet. Ilyenkor azért is érdemes lehet elgondolkozni a cserén, mert hosszú távon az új készülék az alacsonyabb fogyasztása miatt meg fogja néhány éven belül téríteni az árát, és a kellemetlen szócsatáktól is megóvjuk magunkat egyszerre

– mutatott rá.

Az ügyvezetője felhívta arra is a figyelmet, ha egy régi készülék elkezd különböző szokatlan hangokat kiadni, ami korábban nem fordult elő használat közben, annak intő jelnek kell lennie. Ez lehet akár a mókuskerék ( a beltéri ventilátor) meghibásodása vagy számtalan egyéb probléma, de arra felkészülhetünk, hogy ha egy nagyon sok éve használatban lévő klímát elkezdünk javítani, annak újabb és újabb gondjai lehetnek, és végül annyiba kerül majd a szerelő alkalmazása, mintha egy újat vettünk volna. 15 évnél idősebb eszközöknél ez súlyozottan várható, tette hozzá.

Kérdésre válaszolva elmondta, a karbantartás rengeteget számít az állapotmegóvásban: ha éves szinten egy-két alkalommal megfelelően van tisztítva, akkor jelentősen növelhető a készülék élettartama.

Ha egymásután, hónapokon vagy akár heteken belül felüti a fejét egy hibajelenség, akkor ott lehet, hogy visszafordíthatatlan a baj. A legtöbb esetben a panelnek száll el valamelyik alkatrésze, ami húzós tétel is lehet, és szintén nem feltétlenül költséghatékony a javítása, mivel csak az egyik hibás rész javítása után derül ki, van-e további hiba. Érdemes mindenképp szakértővel konzultálni, mielőtt meghozzuk a döntést, hogy mit javasol: a javítást vagy egy új klíma beszerzését

– fogalmazott, hozzátéve, az internetes kommenteket óvatosan kezeljük, mert rengeteg fals információ kering a hozzászólásokban.

Az olcsóbb néha több

Túrmezei Tamás közölte, ha a szakértővel egyeztetve úgy ítéljük meg, hogy érdemes lecserélni a klímát, és azt rendszeresen használnánk fűtésre is, akkor első körben arra kell ügyelni, hogy minél magasabb legyen az úgynevezett COP értéke, hiszen annál energiahatékonyabb lesz, annál kevesebb elektromos áramot fog fogyasztani. De legalább ilyen fontos, hogy lehetőleg téliesített modelleket válasszunk, ennek a kültéri kondenzvíz kezelésénél lesz nagy jelentősége.

Nem garantált, hogy a legdrágább klímák lesznek a legjobbak, inkább a külső exkluzív megjelenésben mutatkozik meg az ár, ezt kell kifizetnie pluszban a fogyasztóknak, és nem a készülékekben foglalt műszaki tartalmat. Érdemes átnézni a középkategóriás termékeket is, hogy melyik gyártó mit kínál, és ez alapján meghozni egy átgondolt döntést

– javasolta.

Az elmúlt közel 30 évben sok ezer klímát tervező, méretező és telepítő Enerway Kft. ügyvezetője kiemelte, arra is fontos figyelni, hogy alul- és felülméretezve se legyen a berendezés. Előbbi esetben állandóan pörögni fog az eszköz, utóbbinál pedig a garanciát sem feltétlenül vállalja a gyártó, mert sűrűn fog ki- és bekapcsolni a készülék, mivel túl gyorsan felfűti és lehűti az adott helyiséget.

Leszögezte: ha jól számoljuk ki a klíma teljesítményét a fűtésre, akkor biztosan jó klímát választottunk a hűtésre is.