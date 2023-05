Ezt nem ússzuk meg, kiadták a figyelmeztetést: özönvízzel, erős széllel érkezik a viharzóna

Zivatar és erős szél is lehet ma több megyében, riasztást is kiadtak. Sok esőre kell számítani egyes helyeken.

Egész hétvégén kaptunk az égi áldásból, de a met.hu előrejelzéséből kitűnik, hogy még mindig nincs vége. Az OMSZ előrejelzése szerint ma átmenetileg csökken a felhőzet, majd dél felől egyre nagyobb területen újra beborul az ég, de északkeletre csak vasárnap délelőtt érkezik meg ez a felhőtakaró.

Vasárnap dél felől egyre többfelé alakulhat ki ismételten eső, zápor, a Dél-Dunántúlon néhol beágyazott zivatar is lehet. A Dunántúlon és a középső tájakon jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás, kelet felé csökken a nagy csapadék esélye. A keleti, délkeleti szél helyenként megélénkül, vasárnap néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7, 12 fok között alakul, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 13 és 23 fok között valószínű, az Észak-Dunántúlon lesz a leghidegebb, Szabolcsban a legmelegebb.

A napi csapadékösszeg ma nagy területen meghaladhatja a 20 mm-t, de a Dunántúlon helyenként akár 30+ mm is összegyűlhet. Késő délután, este a déli, délnyugati területeken egy-egy zivatar nem kizárt.