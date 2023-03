Ezek az ingatlantulajdonosok az energiaválság legnagyobb vesztesei: nagyot koppanhatnak

Melyek most a legjobb ár/érték arányú ingatlanok? Már amennyiben a hirdetési árat vizsgáljuk. De vevői szempontból lényeges, hogy vajon mely, most megvásárolt ingatlanok lesznek a leginkább értékállóak? A szakértők válaszoltak.

Érdemes ott kezdeni a témát, hogy az elmúlt években folyamatosan emelkedtek az ingatlanárak, amihez egy ideje a magas infláció is társult, ezért az eladók továbbra is túlértékelik az ingatlanjaikat - jelezte Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Mint mondta, ez minden ingatlantípusra egyaránt igaz. Ami azt jelenti, hogy nem igazán vannak olyan jól körülhatárolható típusok, lokációk, adottságok, melyeknél közelebb járnának az értékesítési árak a hirdetési árakhoz.

Rencsevics Mária hozzátette, hogy mindenütt komoly munka az ingatlanközvetítők részéről az „ártörés” - tehát, hogy valós, piaci árhoz közelítsék egy eladó ingatlan hirdetési árát -, ezért szerinte csak akkor beszélhetünk jó ár/érték arányról, illetve ott közelíti jobban az eladási ár a hirdetési árat, ahol a tulajdonosok hallgatnak az ingatlanközvetítő szakemberre.

Ha ez már a megbízáskor megtörténik, akkor az ingatlanosnak nem kell “árat törni” - azaz meggyőzni az eladót arról, hogy az általa elképzelt ár messze jár a valós piaci ártól -, ha csak később jön rá az eladó, hogy rosszul árazott, akkor ott lehet találkozni árcsökkentéssel. A szakértő egy példát is említett a közelmúltból, amikor is 70 millió forintért értékesítettek egy családi házat, melyet egy évvel ezelőtt még 90 millió forintért hirdettek, ugyanakkor mire idáig eljutottak már a hirdetési ára is 75 millió forintnál járt az ingatlannak. Ebből lett végül a 70 milliós valós értékesítési ár.

Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és Szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője szintén azt emelte ki, hogy lehet egy ingatlannak jó ár/érték aránya, de Dél-Pesten és az agglomerációban jellemzően inkább csak a 30 millió forintnál olcsóbb ingatlanok iránt mutatkozik érdeklődés, illetve a szépen felújított, korszerű ingatlanokra akad még néhány vevő.

De megfigyelhető az is, hogy az utóbbi egy-két évben a jó állapotú és jó adottságú, jó energiahatékonyságú, korszerű ingatlanok hamarabb gazdára találnak, mint a felújítandó állapotúak. Ezt mindkét ingatlanközvetítő kiemelte, ugyanakkor Marosvölgyi Gabi hozzátette, hogy utóbbiakat akkor veszik meg, ha mélyen áron alul kínálják őket. Tehát ezeket jelenleg kevesebbre értékelik a vevők, mint korábban, azaz itt módosult a korábban elfogadott ár/érték arány.

A felújítandó kategóriában is alapvetően a kis lakásokat keresik a befektetők, mert ha kedvező áron sikerül felújítani, akkor még mindig versenyképes áron tudják továbbadni

- tette hozzá Rencsevics Mária.

Marosvölgyi Gabi szerint is könnyebben lehet eladni a kis lakásokat. Ez azt jelentheti, hogy a nagyobb alapterületeknél is változóban van az eddig megszokott ár/érték arány, tehát a vevők számára egy ideje jóval kevesebbet érnek, mint amennyiért kínálják őket a tulajdonosaik, akik még egy korábbi konszenzushoz igazodnak.

Mint a szakértők szavaiból is kiderült, a közelmúlt változásainak “abszolút vesztese” a nagy alapterületű, korszerűtlen családi ház. Rencsevics Mária szerint ezek szigetelése, felújítása, fűtéskorszerűsítése, tetőcseréjének költsége összesen akár a vételár 50 százalékát is kiteheti. Ezt megerősítette Marosvölgyi Gabi is, aki szerint ezeknél az ingatlanoknál azért nehéz most felmérni az ár/érték arányt, mert most szinte bármilyen áron kínálják is őket, nem kellenek senkinek.

Rencsevics Mária végül kitért arra is, hogy vevői szempontból fontos még egy ingatlan értékállósága, melyre a lokáció is befolyással van: ha jó környéken, jó közlekedési és infrastrukturális adottságokkal rendelkező helyen található az érdeklődő által kiszemelt ingatlan, akkor az nagy valószínűséggel értékállónak tekinthető. Emellett egy jó energiahatékonyságú ingatlan is mindig keresett lesz - vélekedett.

Az újépítésű ingatlanok esetében annyiban módosul a kép, hogy figyelni kell vásárláskor a tervezésre és a minőségre is. Akadnak közöttük ugyanis nagyon jól és kevésbé jól megtervezett épületek. Amennyiben viszont egy jó tervhez minőségi anyagok társulnak, akkor az az épület biztosan hosszú távon is keresett lesz - tette hozzá Rencsevics Mária.