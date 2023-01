Megszólalt az energiaminiszter: egyre olcsóbb a gáz, máris felülvizsgálják a lakossági árakat?

Április 30-ig felülvizsgálja a kormány a sávhatár feletti lakossági gázárakat - mondta Lantos Csaba. Az energiaügyi miniszter ugyanakkor hozzátette, hogy ezeket nem a pillanatnyi árak határozzák meg. A napelemek kapcsán újabb finomhangolásokat ígért.

A sávhatár alatti gázár a továbbiakban sem változik, az afölötti részt április 30-áig felül fogják vizsgálni, megnézik, hogy mit és hogy lehet módosítani - mondta az Indexnek Lantos Csaba. Az energiaügyi miniszter a rezsiárak kapcsán kifejtette azt is, hogy nem a pillanatnyi ár határozza meg a gáz árát, mert a gázt korábban szükséges beszerezni, tárolni, azt finanszírozni kell, és végül eljuttatni a fogyasztóhoz.

Így rengeteg költség rakódik rá a tőzsdei árhoz képest. A magyar szabályozás jól sikerült, ez tényszerűen látszik az árakban

- fejtette ki. Mint ismertette, az elmúlt év egészében 17 százalékkal csökkent a gázfogyasztásunk, ami komoly eredmény, ezen belül decemberben, már jócskán a fűtési szezon idején 25 százalékos volt a mérséklődés, vagyis szerinte kijelenthető: a háztartások és a vállalatok is alkalmazkodnak.

A napelemes beruházások korlátozása kapcsán elmondta, szerinte már korábban hozzá kellett volna nyúlni a rendszerhez, mivel akkora volt a kapacitásnövekedés, amit már nem bírt el a hazai rendszer. 2024. január 1-től csak 10 évig lehet a szaldóelszámolásban részt venni, viszont azon még mindig gondolkodik a kormány, hogy 2024. január 1-től érvényes éves szaldóelszámolás az addigi éves alapúról havira alakuljon-e át.

Ennek is megvan a logikus magyarázata, de hogy pont ennek a megszüntetése a legjobb megoldás-e, azon továbbra is gondolkodni kell. Megnyugtatom, nem az a célunk, hogy akik most házat építenek, ne válasszanak napelemet. Finomhangolás, átalakítás azonban várható

- magyarázta.