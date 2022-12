Szomorú hír érkezett: meghalt Bak Imre festőművész

83 éves korában elhunyt Bak Imre Kossuth- és Herder-díjas festőművész, a hatvanas években indult művészgeneráció egyik kimagasló tagja. Élete utolsó nagyinterjúját a Pénzcentrumnak adta, munkásságáról úgy fogalmazott: "A világban tényleg fantasztikus művészeti teljesítmények vannak, semmi oka nincs az embernek arra, hogy beképzelt legyen. Ezt nem minden kolléga gondolja így. Lehet, hogy a hátrányos helyzetből indulás miatt, az állandó kisebbrendűségi érzésem következtében is mindig megmenekültem az önteltségtől."

Bak Imre az 1960-as évek derekán induló magyar művészgeneráció ki-magasló tagja, aki példátlanul következetes, párját ritkítóan változatos, több mint fél évszázados művészeti pályát tudhatott magáénak. Kivételes érzékeny-sége, szerénysége, szakmai alázatossága és következetessége nemcsak a magyar képzőművészeten hagyott mély nyomot, hanem annak nemzetközi ismertségén és piacán is, hiszen egész életében tevékenyen formálta a magyar kortárs festé-szet alakulását. Festményei eredendően geometrikus szerkezetűek, az 1990-es évektől már építészeti tagozatok strukturálták képei terét, ami egyszerre lett egyre perspektivikusabb és transzcendentálisabb és színesebb, derűsebb, kisu-gárzó hatású is. Kassák Lajos, Korniss Dezső és az Európai Iskola neoavantgárd hagyományainak folytatója volt, aki lépést tartott a nemzetközi képzőművészeti törekvésekkel.

Bak karrierjének első szakaszát döntően befolyásolta a Zuglói Kör szellemi közege, ahol generációtársaival együtt felvették a kapcsolatot az Európai Iskola és a korai magyar avantgárd szellemi száműzetésben élő alkotóival és Hamvas Bélával. Bak Imre és nemzedéke mégis az 1968-ban és 1969-ben meg-rendezett Iparterv kiállításokkal vált széles körben is ismertté. A 1960-as évek végén dolgozta ki saját válaszát az amerikai, angol és német hard-edge és minimalista irányzatokra, ezután évtizedeken keresztül kitartóan és töretlenül fej-lesztette a festészet utáni absztrakció és a geometrikus absztrakció formanyelvét egyensúlyba hozva a tradíciókat a kortárs festészet szüntelenül változó nyelvével.

Bak Imre művei olyan kiemelkedő külföldi közgyűjteményekben is megtalálhatóak mint a londoni Tate Modern, a New York-i Metropolitan Museum, a stockholmi Moderna Museet, a berlini Nationalgalerie, a bécsi MU-MOK, a zürichi Haus Konstruktiv, vagy a pozsonyi Nemzeti Galéria. Magyarországon fontos művei találhatóak többek között a Magyar Nemzeti Galériában és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban, a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban. Bak legutóbbi, egyedülálló művészeti és szellemi frissességről árulkodó festményeit az acb Galéria kiállításain mutatta be, utolsó, 2022-ben festett sorozatát pedig a közönség még nem is láthatta.

Tavaly májusban a Pénzcentrumnak adott nagyinterjút, melyben a művészet mellett a pénzügyekről is beszélt lapunknak, ezt itt olvashatod el újra:

Bak Imre maga is szívesen idézte egyik kedvenc szerzőjét, Santarcangelit, aki így vall a halál és a művészet összefüggéseiről:

A mű feltételezi a halál, vagyis a legnagyobb iszonyat ismeretét és legfőképpen azért születik, hogy ennek az ismeretlennek az iszonyatát legyőzze.

Bak Imre szellemi és szakmai nagysága pótolhatatlan, fájó hiány marad utána a magyar kortárs művészeti életben. Temetéséről a családja később intézkedik.

Fotó: MTI/Czimbal Gyula