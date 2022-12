Itt az MVM rezsibejelentése: rengeteg magyarnak szabták újra az árakat

Az MVM Next meghatározta a végső menedékes időszak utáni fix áras energia jövő évi tarifáit az érintett néhány tízezer, nem magánszemély ügyfél számára, a tervezhetőség érdekében a január elsejétől érvényes árakat már pénteken közzétették - hívta fel a figyelmet az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Felidézték, hogy azoknak a nem lakossági ügyfeleknek, akik augusztus óta nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra, és az év végéig végső menedékesként vételeznek energiát az MVM-től, 2022. november 30-ig kellett nyilatkozniuk arról, hogy a továbbiakban hogyan szeretnének energiaellátásukról gondoskodni.

A határidőig nem nyilatkozóknak a folyamatos ellátásuk érdekében továbbra is az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. biztosítja az energiát. A szolgáltatási jogviszony határozott időre szól, a földgáz esetén a 2023. január 1. és 2023. október 1., míg villamos energia esetén a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra. Az ügyfelek a következő kilenc-tizenkét hónapban fix áron vásárolhatnak földgázt és villamos energiát - írják a közleményben.

Ugyanez a határozott idejű, fix áras tarifa érvényes azokra az ügyfelekre is, akik augusztustól nem jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére, és november végéig nem nyilatkoztak arról, hogy 2023. január 1-jét követően versenypiaci körülmények között saját maguk gondoskodnak energiaellátásukról - tájékoztatott az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. A tájékoztatás szerint a megállapított árak elérhetők a cég honlapján, de a társaság az érintett ügyfeleit levélben is értesíti majd.