Itt is beüthet a rezsiemelés: sok magyarnak kell majd többet fizetnie, aki ilyen házakban él

Drágul a takarító, a karbantartó és a közös képviselő díja is, de ennél is nagyobb gondot jelenthetnek az első téli rezsiszámlák.

Lakógyűlések hosszú sora következhet a társasházakban, mert az emelkedő rezsiköltségek a lakóközösségek gazdasági terveire is kihatássallesznek - így számol a Világgazdaság. A lap hozzáteszi, hogy még az idén, de legkésőbb jövő január februárban újra kell számolni a költségvetési terveket, emiatt pedig hosszas gyűlésekre lesz majd szükség.

Várhatóan drágulni fog a társasházak által megbízott takarító, karbantartó és magának a közös képviselőnek a díja is az emelkedőrezsiköltségek miatt. És ez még csak néhány tétel, valószínűleg sokkal több lesz a fűtésszámla is, annak ellenére, hogy Gulyás Gergely a kormányinfón bejelentette: a távhő ára nem fog változni, vagy legalábbis a lakosság nem fogja megérezni, ha mégis. Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnöke a lapnak hozzátette, hogy minden társasház most az első téli számlákat várja.

Óriási a nyomás a közös képviselőkön, akik most a lakókkal együtt várják, hogy megkapják az első téli számlákat. Ezekből derülhet csak ki ugyanis, hogy hol kell és hol nem szükséges az idei közösköltség-befizetéseket módosítani

- mondta a szakértő a Világgazdaságnak.