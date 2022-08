Most már ezeket házakat keresik a magyarok: a rezsiemelés durván felforgatott mindent

Éles váltás körvonalazódik a hazai ingatlanpiacon azt követően, hogy a kormány módosított a rezsicsökkentés szabályain, ugyanis nem tudják az emberek, hogyan alakul a rezsiköltség a jövőben. A szakember szerint a nagy házak népszerűsége csökkenhet, az egyedi lehetőségeket keresik most a vásárlók, mert bizonytalanok, néhány év múlva melyik hűtés-fűtési rendszer lesz a legkifizetődőbb. De az már most megfigyelhető, hogy a hőszivattyús és az elektromos megoldások, napelemmel kiegészítve még inkább felértékelődhetnek.

Egyre több kétségbeesetten számolgató ügyféllel találkozni az ingatlanirodákban is az új energia- és gázár szabályozás miatt, hirtelen ugyanis mindent elkezdtek kerülni az emberek, aminek magas a rezsije. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa arról beszélt, hogy az óvatosság olyan szintre jutott most a piacon, hogy előfordult olyan eset, amikor egy nagyobb értékű ház megvásárlásától is elállt a vevőjelölt, mert annak olyan magas lett volna a rezsije, hogy még a foglaló elvesztésével is megérte kihátrálni az üzletből.

Már jobban megéri a panel?

A szakember rávilágított, hogy a 2000-es években a távhős panellakások energiagazdálkodása volt a legkevésbé megfelelő, ezért ezeknek az ingatlanokat nyomottabb is volt az ára. Aztán jött a rezsicsökkentés és a panelprogram, és gazdaságossá váltak. Éppen ezért van most mindenkiben bizonytalanság, mert nem tudni hogyan alakul a helyzet. Mindenkinek az a célja, hogy olyan lakást vegyen, aminek néhány év múlva is megfizethető lesz a fenntartása.

A központi fűtési rendszerek nem helyben szennyeznek és viszonylag gazdaságosan állítják elő a hőt, éppen ezért itt nem is érvényesül a piaci ár, a havi rezsiben nem fog megmutatkozni. Ez egyben azt is jelenti, hogy rövid távon fel fog emelkedni az áruk. Vannak viszont a nagy fogyasztású társasházak, ahol újra előtérbe kerülhetnek majd az egyedi gázfűtéses, cirkós megoldások

– magyarázta Gadanecz Zoltán. Hozzátette, hogy ezeket a típusú lakásokat az utóbbi időben nem annyira keresték, mert minden évben ellenőriztetni kell azokat, ráadásul a hűtést sem lehet velük megoldani, tehát macerásnak számítanak. Most viszont újra kedveltté válhatnak, mert kvótán belül lehet velük maradni.

Az a cél, hogy gazdaságos legyen a hűtés-fűtés

Gadanecz Zoltán úgy látja, mindenki azt fogja keresni, ami egyedi és kis fogyasztású, valamint hosszabb távon is valószínű, hogy gazdaságos marad a fenntartása. Autós példával élve arról beszélt: Németországban népszerűek a CNG-gázzal hajtott járművek, melyek viszonylag sokat fogyasztanak, de ha olcsó a gáz, kilométerre vetítve ezekkel a legolcsóbb közlekedni. Csak ha éppen a gáz megdrágul, onnantól veszteségessé válik a beruházás.

A szakértő úgy látja, hogy a hőszivattyús és elektromos megoldások - akár napelemmel kiegészítve - népszerű megoldásnak számítanak. Az elektromos fűtés esetében viszont egyelőre nem tudni, hogy a szolgáltató hogy fog számolni: azaz ha valaki oda-vissza villanyórát használ, akkor ezt miként számlázzák majd ki.