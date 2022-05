Jó hírt kaptak az építkezők: brutálisan drága alapanyagok ára csökkent

Bár nem az előző évhez képest, hanem csak havi bontásban, de jelentős mértékben olcsóbb lett a betonacél és az építési fa ára - írja a Világgazdaság. A szakértő elmondta, hogy a kereskedők legalább e két termék esetében reagálni tudtak a háború miatt megváltozott szokásokra és árakra.

Áprilishoz képest ebben a hónapban a betonacél 30, az építési fa és fűrészáru pedig 25 százalékkal lett olcsóbb, mondta a lapnak Wiesinger Raimund, a Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület elnöke. Hozzátette azt is, hogy árkorrekció más építőanyag-termékek esetében nem volt, és a betonacél és építési faanyag még így is 10-15 százalékkal drágább, mint a háború előtt volt.

Wiesinger Raimund az olcsósodást azzal magyarázta, hogy a kereskedők most tudták pótolni az anyagot más forrásból, például Törökországból. Az árkorrekció azért is hasznos volt, mert végre megszűnt a pánik-felvásárlások miatt a láncokra nehezedő nyomás is, és a kereslet is kezelhetőbbé vált. Elmondta azt is, hogy ennek a két terméknek az olcsósodása előjele lehet annak, hogy hamarosan talán más építőanyagok is árkorrekciót mutatnak.