Itt a Díjnet bejelentése: fontos változás élesedik, rengeteg ügyfelet érint

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megugrott az online fizetések száma az elmúlt egy évben. Többen fizetnek bankkártyával és jelentősen nőtt az elektronikus számlakezelés iránti igény is. Ezt a trendet erősítik maguk a szolgáltatók is: az országos hulladékgazdálkodási közszolgáltató (NHKV) mellett idén regionális közműcégek is csatlakoztak a Díjnet rendszeréhez. A Fejérvíz Zrt. után szeptemberben a Baranya-Víz Zrt. ügyfeleinek is elérhetővé vált a Díjnet kényelmi, elektronikus számlabemutatási és fizetési szolgáltatása, így jelenleg már 17 víz-és csatornaszolgáltató érhető el a Díjneten.

A Fejérvíz Zrt. 2021. február 23-i csatlakozása után újabb regionális víziközműtársulás, a Baranya-Víz Zrt. is döntött arról, hogy bekapcsolódik a Díjnet rendszerébe. A két társaság együtt több mint 70.000 háztartást szolgál ki mintegy 310 településen. Ezen szolgáltatók ügyfeleinek lehetőségük van a víz- és csatornadíj számláikat is online, a Díjneten keresztül kezelni. A tapasztalatok szerint az elektronikus ügyintézés egyre népszerűbb, ezért egy-egy szolgáltató csatlakozásával jelentősen nő azon ügyfelek száma, akik a Díjnet ingyenes szolgáltatását igénybe veszik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az elektronikus számlakezelés jelentősen megkönnyíti a felhasználók életét, ennek segítségével a közüzemi és egyéb elektronikus számlák pár gombnyomással kifizethetőek. A szolgáltatás kényelmes, hiszen a számla érkezéséről a rendszer e-mail értesítést küld, a befizetés bármikor, bárhonnan, gyorsan és biztonságosan elintézhető, és azonnal megkapja a visszaigazolást az ügyfél. A Díjneten bemutatott elektronikus számlákat lehetőség van az iCsekk mobilapplikációba is átirányítani, ahol a számla megtekinthető és egyszerűen ki is egyenlíthető. A befizetés könnyen igazolható, nem kell az igazoló dokumentumokat külön őrizgetni, hiszen online pillanatok alatt lekérdezhetőek a korábbi befizetések is. A rendszer a regisztrált e-mail címre küldött emlékeztetőkkel segít betartani a fizetési határidőket, így csökkenthetőek az elfelejtett vagy megsérült számlák miatti kellemetlenségek is. A felhasználóknak lehetőségük van arra is, hogy a számlával kapcsolatos észrevételeket közvetlenül Díjnet fiókjukból küldjék meg a számlát kibocsátó szolgáltató részére. Ma már egy szolgáltató sem akar lemaradni, egyre többen kínálnak elektronikus fizetési lehetőségeket, és ezzel alapvető igényt elégítenek ki. A Díjnet szolgáltatásával ezen felül akár a háztartással kapcsolatos összes számlát egy helyen lehet kezelni, ami komoly egyszerűsítést, és ezzel ügyfélélmény-növelést jelent - mondta Deé Gergely, a Díjnet Zrt. vezérigazgatója. Továbbá kiemelte, hogy a szolgáltatók azért választják a Díjnetet, mert a rendszer környezetbarát és költséghatékony, hiszen az elektronikus számlabemutatásnak, valamint az online befizetésnek köszönhetően nem szükséges az ügyfeleknek papír alapú számlát küldeni. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Épp ezen előnyök miatt döntött a csatlakozásról 2021-ben a Fejérvíz Zrt. és a Baranya-Víz Zrt. is. A pozitív tapasztalatok, valamint az elektronikus számla iránt egyre növekvő igény hatására várhatóan egyre több ügyfelük tér majd át az elektronikus számlákra. A Díjnet rendszerében immár 34 közmű- és egyéb szolgáltató található meg, és több mint 840 ezer regisztrált ügyfél élvezi az e-számlával együtt járó kényelmet.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK