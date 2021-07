A klímákért is repülnek a gigabírságok: akár egymilliót is fizethetnek a háztulajok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kötelező bejelenteni a klímaberendezéseket Dunakeszin, és felszereléskor be kell tartani a helyi szabályokat. Erről sokan megfeledkeztek, az önkormányzat pedig most elkezdte ellenőrizni a készülékeket. Aki nem a helyi rendeletnek megfelelően rakatta fel a kültéri egységet, 1 milliós biztosítást is kaphat - sokan felháborodtak.

Sokan nem tudták, de a klímák kültéri egységeit olyan helyre kell elhelyezni Dunakeszin, ahol a közterületről nem látszanak, az utcafronti homlokzat védett ilyen szempontból, az oldalsó homlokzatokra már növényekkel takartan el lehet helyezni - erről a helyi településképi rendelet rendelkezik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mostanában az önkormányzat el is kezdte ellenőrizni a készülékeket, soka lakos pedig felháborodott: Amerikában élő ismerősömnél is végeztek hasonló felmérést az elektromosáram-fogyasztására vonatkozóan, de ott meg is indokolták, hogy fejlesztik a hálózatot, amihez szükséges tudni a lakossági adatokat. Dunakeszin azonban nem tudunk ilyenről - mondta egy lakos a Blikknek. A a dunakeszi önkormányzat kommunikációs szakreferense, Szeredi Helga azt közölte, hogy a klímák kihelyezésével és bejelentésével kapcsolatos rendeletek a honlapon megtalálhatóak, emellett minden fórumon (weboldalon, Facebook-oldalon, hírlevélben, helyi médiumban) megjelentették a szükséges tudnivalókat, valamint szórólapot juttattak el minden háztartásba. Kiemelte, hogy akik a határidő lejártáig, ami június 30. volt, nem jelentik be a felszerelt klímát, és az önkormányzat tudomást erről tudomást szerez, azokkal szemben a jogszabályok szerinti eljárást folytatják le. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos türelmi idő után a mulasztókat felszólítják a légkondicionáló berendezés megfelelő helyre helyezésére, és ha ennek nem tesznek eleget, akkor jön a szankció. Ami akár egymillió forintig terjedő bírság is lehet. Mint indokolta, azért kérik a lakosokat a klímák bejelentésére, hogy meggyőződjenek arról, hogy „a főépítészi engedélyek nélkül az elmúlt években a házfalakra kikerült légkondicionáló berendezések kültéri egységei az előírásnak megfelelő helyre kerültek-e, tehát nem rontják az adott utcaképet."

Címlapkép: Getty Images

