Megoldatlanul álló csontváz rengeteg magyar fiatal helyzete: nincs előrelépés, mi lesz így velük?

Az ombudsmani hivatal azt közölte, az alapvető jogok biztosa vizsgálatot indított, ám a folyamatban lévő eljárás részleteiről nincs módjuk tájékoztatást adni- írja a Népszava.

Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala tavaly október óta nem tudta lezárni az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI-k) átfogó vizsgálatát, annak ellenére, hogy a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) már egy éve jelezte a súlyos problémákat. Az EGYMI-k sajátos nevelési igényű gyerekeket, köztük autista és mozgáskorlátozott gyermekeket látnak el, sok esetben méltatlan körülmények között. A PSZ több intézményből jelentett rossz állapotú épületeket, felszereléshiányt és szakemberhiányt. Az ombudsman hivatalához benyújtott vizsgálati kérelemre eddig nem érkezett érdemi válasz.

EZ IS ÉRDEKELHET Küszöbön az összeomlás a magyar iskolákban: egyre több az SNI gyerek, ki fogja őket tanítani? A legnagyobb számban az általános iskolai tanárok száma csökkent, a sajátos nevelési igényű, köztük tanulási zavaros gyerekek viszont egyre többen vannak.

A Népszava érdeklődésére az ombudsman hivatala közölte, hogy a vizsgálat folyamatban van, de a részletekről nem adhatnak tájékoztatást. A hivatal a beérkezett dokumentumok és feltárt körülmények alapján készít jelentést, amelyet majd nyilvánosságra hoznak, ám a befejezés időpontja nem ismert. Gosztonyi Gábor, a PSZ alelnöke kifejezte aggodalmát amiatt, hogy az ombudsman egy éve nem tett érdemi előrelépést, holott kiszolgáltatott helyzetben lévő gyerekekről van szó, akiknek most lenne szükségük segítségre és megfelelő körülményekre.

Az EGYMI-k állapotai tavaly is sok figyelmet kaptak, a Népszava több alkalommal is beszámolt a problémákról, mint például a fűtés, akadálymentesítés és felszereltség hiányáról. Egyes intézményekben dugulások és szennyvízszag volt, mállott a vakolat, vagy a vécék nem voltak használhatók. Egy Baranya megyei pedagógus arról számolt be, hogy a súlyosan sérült gyerekeket tornatermi zsámolyokon kellett pelenkázni a felszereléshiány miatt. A PSZ sürgeti, hogy az ombudsman mihamarabb zárja le a vizsgálatot, és jelölje meg a felelősöket, hogy megkezdődhessen a problémák megoldása.

EZ IS ÉRDEKELHET Így veri át rengeteg magyar szülő az iskolákat: jobb sorsot szánnak a gyereknek, de hiába A hagyományos pedagógusok gyakran nincsenek felkészítve az SNI-s diákokból fakadó kihívások kezelésére, ami tovább nehezíti ezeknek a tanulóknak a helyzetét.