Ez hihetetlen: alig van pedagógus az országban, ekkora tanárhiány mellett indulhat az új tanév

Egy hónappal a tanévkezdés előtt még mindig több mint 2800 betöltetlen pedagógus álláshelyre keresnek jelentkezőket - írja a Népszava.

Hamarosan kezdődik a tanév, méghozzá jelentős változásokkal a közoktatásban, ezek közül egynek a részleteiről egy mélyreható interjú keretében is beszámoltunk.

A Közigállás Portálon augusztus 5-én jelentős mennyiségű, betöltetlen pedagógus állásajánlat volt elérhető: 1354 a "tanár", 927 a "pedagógus", 520 a "tanító" és 83 a "pedagógiai asszisztens" keresőszavakra. A tanévzárás óta nagyjából 4000 hirdetés volt az oldalon, amely jelzi, hogy a legtöbb álláshelyet még nem sikerült betölteni. Az iskolákban jelentős tanárhiány tapasztalható, amely miatt nem megfelelően képzett vagy teljesen más szakmákból érkező emberek tanítanak.

A Szülői Hang felmérésében számos szülő osztotta meg aggodalmait: egy budapesti iskola például 51 álláshelyéből csak 31-et töltöttek be, ami miatt egy testnevelő tanár tartotta az informatikaórákat, míg a matektanár 70 év feletti nyugdíjas. Heves megyében a rajzórákat a matektanár, a történelemórákat pedig a testnevelőtanár tartja. A pedagógushiány kezelésére a parlament gyorsított eljárásban fogadott el egy törvényt, amely lehetővé teszi, hogy 55 év feletti katonatisztek is taníthassanak, még ha nincs is pedagógus végzettségük, a tankerületi központok pedig átképzik őket.

A Szülői Hang és az aHang platform petíciót indított a katonák iskolákba vezénylése ellen, több mint 20 ezer aláírást gyűjtöttek össze. Számos egyéni történet is napvilágot látott: egy gimnáziumi esztergályos tanította a fizikát, ami a diákok rossz teljesítményében mutatkozott meg, egy másik esetben az iskolatitkár és a takarító vigyázott a diákokra. A pedagógusok is megosztották tapasztalataikat: több Pest megyei iskolában hiányzó tanárok miatt nem szakszerű oktatás zajlik, helyettesítésre gyógypedagógusokat és nyugdíjasokat alkalmaznak, de sok fiatal pedagógus csak egy évig marad a pályán.