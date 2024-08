Iskolakezdés előtt megrohanták a vásárlók a magyar boltokat: mindenki ezt keresi most

Közeleg az iskolaév kezdete, augusztusban az iskolafelszerelések iránti fokozódik keresletet, amely a korábbi évek tapasztalatai alapján egészen szeptember közepéig tart.

Idén nyáron eddig a legnagyobb számban füzetet, iskolatáskát, írószert és tolltartót, vízfestéket és ecsetet, valamint a geometriai feladatok megoldásához szükséges felszerelést (pl. vonalzót, körzőt) rendeltek az ügyfelek az eMAG.hu-ról. Ezen kívül népszerűek az egy-egy adott évfolyam igényeire szabott, 15-20 ezer forintos tanszercsomagok is, amelyek az előbbi felszerelést egyben tartalmazzák.

A back-to-school szezon kezdetén az online piactérről számológépeket is sokan rendeltek: ezek közül a több száz funkciót kínáló, 8-10 ezer forintos tudományos kalkulátorok a legnépszerűbbek, alapfunkciós modellt kevesebben rendelnek – ilyen valószínűleg a legtöbb családnál eleve van otthon.

Iskolakezdés 2024 felmérés

A Pénzcentrum oldalán rendszeresen végzünk nagymintás felméréseket, a mostani a 2024/2025-ös tanév legégetőbb kérdéseire adhat választ: miből teremtik elő a magyar szülők a pénzt az iskolakezdésre, hol milyen tanárokból van a legnagyobb hiány, mi a véleményük az oktatás színvonaláról és vajon jut-e még pénz idén különórára? Ha nevelsz általános iskolás vagy középiskolás gyermeket, kérünk, szánj 5-10 percet a kérdőívünk kitöltésére, ezzel is segíted a munkánkat és hogy valós képet kapjunk az ország helyzetérről.

Egy tipikus e tanszervásárló idén nyáron 10-11 ezer forintért rendelt iskolatáskát, ezek közül például a minecraftos volt az egyik legnépszerűbb tematika, de a top termékek közt olyan táska is akad, amelyben a ledes biztonsági világítást, illetve a külső akkumulátor számára USB-kivezetést is tartalmaz. Idén nyáron népszerűek még a háton való viselés mellett kerekeken gördíthető iskolatáskák is, de a top termékek közt alap tanszerekkel felszerelt szettek is megtalálhatók.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tolltartót egy tipikus ügyfél 5-6 ezer forint körüli értékben, füzetet 400-1000 forint közötti összegért rendeltek, vonalzót, körzőt és más geometriai felszerelést pedig jellemzően ezer forint alatti áron, míg vízfestékre, ecsetre 1-2 ezer forint közötti összeget szánt egy ügyfél az eMAG-nál.

Tanszerek esetében is hódít a csomagautomatás átvétel

Júliusban és augusztus első felében az iskolaszert tartalmazó rendelések közel 65 százalékát vették át csomagautomatában vagy csomagponton, és közel 30 százalékát kérték házhoz szállítással. Tízből nyolc-kilenc ebben az időszakban rendelt iskolafelszerelési termék adatlapján szerepelt a Genius-logó: az ilyen termékek megrendelése esetén a Genius hűségprogramot aktiváló ügyfelek előzetesen meghatározott rendelési érték elérése esetén ingyenes kiszállításra vagy csomagautomatás átvételre váltak jogosulttá - így a tanszerek online rendelése számukra nem járt extra költséggel.