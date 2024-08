Az összeomlás szélén a közoktatás? Sok helyen már igazgató se lesz tanévkezdéskor

Több iskolában is kinevezett intézményvezető nélkül indul a tanév szeptemberben. A Belügyminisztérium ugyanis a nyári szünet elején indoklás nélkül utasította vissza olyan igazgatóknak a pályázatát, akiket a tantestületek, a szülők és a diákok is támogattak - írja a Népszava.

Több iskola igazgató nélkül kezdi a tanévet szeptemberben, mivel a Belügyminisztérium a nyári szünet elején indoklás nélkül elutasította néhány olyan igazgatói pályázatot, akiket a tantestületek, a szülők és a diákok is támogattak. Korábban arról is írtunk, hogy jelentős tanárhiány mellett is kezdődhet az új tanév. A lap szerint ezek az iskolák jellemzően azok közé tartoznak, ahol az elmúlt években többször is tiltakoztak a közoktatás helyzete miatt, például sztrájkokkal vagy polgári engedetlenségi akciókkal.

Egy érintett tankerület, a székesfehérvári, a lapnak elmondta, hogy új igazgatói pályázatot évente csak két alkalommal, ősszel és tavasszal lehet benyújtani. Addig az igazgatói feladatokat az intézményekben valamelyik igazgatóhelyettes látja el.

A Belügyminisztérium korábban közölte, hogy a legutóbbi, tavaszi eljárás során 384 iskolaigazgatói pályázat érkezett be, ezek közül 337 esetben döntöttek a pályázatok elfogadásáról, míg 47 esetben új pályázatot kell kiírni.