Változik a 2023/24-es tanév rendje! Hivatalos dátumok: ennyivel lesz hosszabb a tavaszi szünet

A Magyar Közlönyben megjelent, a 2023/2024-es tanév rendjére vonatkozó rendelet alapján mutatjuk a tavaszi szünet pontos dátumait és azt is, hogy az előző tanévhez képest mennyivel lesz hosszabb a 2023/24-es tanévben a tavaszi szünet.

Mint arról itt a Pénzcentrumon is írtunk, jókora változással indult el a 2023/24-es tanév a hazai iskolákban. Az egyik legfontosabb infó, hogy hosszabb lesz a tanév: a gyerekek 2024. június 21-ig koptatják majd az iskolapadot, cserébe - legalábbis eddig ezt kommunikálták - hosszabbak lesznek majd a szünetek. De ahogy arról beszámoltunk, ez az őszi szünetre nem igaz, a téli szünet pedig még rövidebb is lesz, mint tavaly volt. A 2023/2024-es tavaszi szünet viszont valóban hosszabb lesz, nem is kevéssel.

A hivatalos, a Magyar Közlönyben megjelent, a 2023/24-es tanév pontos részleteit taglaló rendelet szerint a tavaszi szünet dátuma a 2023/2024-es tanévben a következő lesz: a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), míg a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő). Az alábbiakban mutatjuk a 2023/2024-es tanév tavaszi szünetének legfontosabb dátumait!

Mennyivel lesz hosszabb a tavaszi szünet a 2023/2024-es tanévben?

A tavaszi szünet hivatalos dátumai tehát a 2023/2024-es tanévben a következők lesznek:

2024. március 27. (szerda): A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.

2024. március 28. (csütörtök): Iskolaszüneti nap; a tavaszi szünet első napja.

2024. március 29. (péntek): Nagypéntek, munka- és iskolaszüneti nap, a 4 napos hosszú hétvége első napja.

2024. március 30. (szombat): Nagyszombat, hétvége.

2024. március 31. (vasárnap): Húsvét vasárnap, hétvége.

2024. április 1. (hétfő): Húsvét hétfő, munka- és iskolaszüneti nap, a 4 napos hosszú hétvége utolsó napja.

2024. április 2. (kedd): Iskolaszüneti nap.

2024. április 3. (szerda): Iskolaszüneti nap.

2024. április 4. (csütörtök): Iskolaszüneti nap.

2024. április 5. (péntek): Iskolaszüneti nap.

2024. április 6. (szombat): Hétvége!

2024. április 7. (vasárnap): Hétvége!

2024. április 8. (hétfő): A tavaszi szünet utáni első tanítási nap.

Mint az a 2023/24-as tanév rendjére vonatkozó dátumokból jól látszik, 2024 tavaszán a gyerekek 11 napig nem fognak iskolába járni egyhuzamban. Ebből 4 nap hétvégére esik, és lesz 2 olyan munkaszüneti nap is, amely hétköznapra esik, így az egész család együtt lehet: a húsvéti ünnepeket 4 napos hosszúhévgével ünnepelhetik meg a családok 2024. március 29-től (Nagypéntek) április 1-ig (Húsvét hétfő).

Korábban írtunk arról, hogy a megnyújtott tanév miatt hosszabbak lesznek majd az iskolai szünetek, azonban ez az őszi szünet és a téli szünet esetében sem volt igaz, a tavaszi szünet azonban valóban hosszabb lesz a 2023/2024-es tanévben, mint tavaly. Egészen pontosan a tavalyi tavaszi szünet mindössze 6 napos volt, és ebben a hat napban benne volt a 4 napos húsvéti hosszú hétvége is. Azaz a 2023/24-es tanévben a tavaszi szünet összességében 5 nappal több pihenést jelent a gyerekeknek.