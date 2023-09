A gondnok tartja a technikaórákat egy Pest melletti iskolában: botrányosan indult a 2023/24-es tanév

Elindult a 2023/2024-es tanév, de nem mindenhol zökkenőmentesek az első napok. Az országosan tapasztalható tanárhiány következtében sok helyen nem tudják szakos tanárok megtartani az órákat, van, ahol a pedagógia asszisztenseket küldenek be az alsósokhoz, tanítókat matekórára, és nem vicc: a karbantartót technikaórára. Az oktatási szakértő szerint olyan, mintha házépítéskor a vízvezeték-szerelőre bíznánk a villanyszerelési munkálatokat: óriási baj lehet belőle.

Utoljára a rendszerváltáskor, a kötelező orosz nyelvtanulás megszűnésekor tapasztalhattunk hasonló anomáliákat, mint mostanában. Akkor a feleslegessé vált orosztanárokat tömegesen képezték át angol vagy némettanárrá, és nem volt ritka, hogy csak egy-két leckével jártak a gyerekek előtt a tankönyvben, tehát ugyan nyelvtanárok, de nem szakos tanárok tanították a gyerekeket.

Úgy tűnik, most a tanárhiány miatt ismét terjed ez a gyakorlat, csak egyel súlyosabb kiadásban: mint ahogy arról beszámoltunk a Pénzcentrum oldalán, sok helyen alsós tanítók tanítanak felsősöket matekra, kémiára, fizikára – ezekből van ugyanis a legnagyobb hiány. Sőt, egy olyan hirdetést is találtuk, melyben még diplomát sem kérnek a leendő angoltanártól, csupán egy érettségit és egy középfokú nyelvvizsgát, az RTL beszámolója szerint pedig van iskola, ahol pedagógusasszisztenseket küldenek be az alsósokhoz tanító helyett.

Mivel ezek elszigetelt esetek, megkértük olvasóinkat, ha tapasztaltak hasonlót közvetlen környezetükben, írják meg nekünk. Több mint 100 válasz érkezett az ország legkülönbözőbb pontjairól, ezek közül szemezgetünk most párat:

Töri szakos tanár tartja az informatikát, angol szakos az etikát, testnevelés szakos a matekot

infó tanár tanítja a fizikát

A mi iskolánkban inkább tanító hiányzik. A szakos ellátottság jó.

- ezt egy ózdi olvasónk írta. Szintén Ózdról jött a válasz:

Fizika szakos tanárként a város másik iskolájába tanítok át heti 8 órában. Túlmunka, 4000 Ft óradíjat kapok.

Igen. Magyar szakos tanítja a fizikát. Nincs technika szakos.

- ezt egy miskolci kitöltő írta. De van egy igazán okos megoldás is:

Az iskolánkban a tankerületi központ minden felsős évfolyamon megszüntette a gyerekek képesség szerinti csoportbontását. Ezzel 32 órát nyert hetente. Óracsökkentéssel is meg lehet szüntetni a tanárhiányt.

Nincs felsős matek tanár, alsós tanít ott.

Tatabányán egy válaszadónk szerint logisztikus és építészmérnök is matematikát oktat – igaz nem tudjuk, milyen iskolában. Egy vicc erejéig a szerkesztőségben is szóba került egy lehetőség, szomorú, hogy Ócsán ez már a valóság:

a karbantartó technikatanár lett.

Pécelen a töri szakos technikát, alsós tanító felsőben éneket, Kecskeméten tanító tanít természettudományt, matematikát, digitális kultúrát.

Igen, ped.asszisztens napközizik, napközis tanít alsóban, alsós tanít felsőben.

Egy fővárosi általános iskolában magyar-történelem szakos tanít angolt, ahogy az iskolapszichológus is, a matek-fizika szakos tanít technikát, informatika tanár egyelőre nincs, rendszergazda sem lesz hamarosan, akire rá lehetne sózni.

Egy 2000 fős agglomerációs faluban a hit és erkölcstan "szakos" hitoktató tanít felsőben éneket, rajzot és művészettörténetet, és pedagógus végzettséggel nem rendelkező, aerobik "oktató" tanít testnevelést 1-8. évfolyamon.

A környező iskolákban mindenhol van tanárhiány. Kettőben tragikomikus szinten. Én informatikát tanítok magyar-történelem szakosként. A kémiát-fizikát tanító diplomával rendelkező tanítja nálunk. A szomszéd iskolában 8 tanár hiányzik. Magyar, angol, matek szakosak, tanítók.

Baj ez?

De tulajdonképpen baj, ha szakos diplomával nem rendelkező, de amúgy tanár végzettséggel rendelkező pedagógus más órát is tart? A szakértő szerint őrült nagy gond az oktatási rendszerben ez.

"Van ebben az egészben egy paradox állapot, merthogy ez egyrészt nyilván óriási probléma, de csak egy olyan rendszerben probléma, ahol alapvetően a tudásra, mint szaktantárgyak által átadott lehetőségre tekintünk. Ugyanis a magyar és egyébként még számos más ország oktatási rendszere arra épül, hogy egymástól elzárt szaktémákat vagy szaktárgyakat próbálunk meg közölni. Ezzel az egyik legnagyobb probléma, hogy nem alakul ki összekapcsolás a tanulóknak a fejében a témával kapcsolatban: például egy adott korszakot nem látnak egyben, nem kapcsolják össze az irodalmat a történelemmel, a földrajzzal pedig már pláne nem" - mondta el a Pénzcentrumnak Galambos Attila, tanár, az Újpedagógia trénere, majd hozzátette, hogy változik a világ, változik a tanuláshoz való viszony, és egy holisztikusabb irány felé mozdul el körülöttünk minden. Tehát abban a helyzetben, amikor fizikatanár tanítja a kémiát, ő ott egy új megközelítést tud nyújtani a diákoknak, vicces módon ez elviekben még kívánatos is lehet, de tudjuk, hogy nem ez a szándék áll a jelen helyzet mögött, hanem a kapkodás, a hozzá nem értés.

Tehát természettudományi tárgyak között van átjárás, sőt kívánatos is lenne, humán-reál tantárgyak között ez már nem ilyen egyértelmű és egyszerűen nonszensz, hogy magyar tanárt küldenek be fizikát tanítani, alsós tanítókat matekórára. Ez olyan, mintha az lenne a feladatunk, hogy építsünk egy házat, de a villanyszerelési munkálatokat egy vízvezeték-szerelőre bízzuk: végül is hasonló szakember, mindkettő az építkezésen dolgozik, látott már ilyet. Ebből semmi jó nem sülhet ki

- véli a szakember.