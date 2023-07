Kész, vége, nem bírja tovább: felmond az ország tanára is, ezért nem tanít többé

Balatoni József, Jocó bácsi az Alinda című műsorban jelentette be, hogy a státusztörvény elfogadása miatt benyújtotta felmondását.

Szeptember 15-től, vagyis a két hónapos felmondási idő lejártával távozik eddigi munkahelyéről Balatoni József, aki a budapesti Kontyfa Általános Iskola és Gimnáziumból, ahol történelmet és erkölcstant tanít. A Veiszer Alindával folytatott egyórás beszélgetés leginkább megrázó része szintén a felmondással, vagyis hivatalosan a közalkalmazotti státuszáról való lemondás körülményeivel kapcsolatos - írja a Telex.

Balatoni elmondta azt is, hogy a döntés meghozatala előtt pánikrohamok gyötörték. Veiszer Alinda kérdésére kifejtette, hogy lépésével távozásra biztatja pedagógustársait is, mert szerinte a mostani rossz rendszer fenntartásában is segített azzal, hogy eddig kitartott.