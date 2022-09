Kijött a rendelet: eddig tart a téli szünet az idei tanévben, ez minden magyar szülőt érint

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tegnap jelentették be a kormányifón, hogy változik a tanév rendje, miszerint nem lesz őszi szünet, cserébe hosszabb lesz a téli szünet, ezzel csökkentve a közoktatási intézmények rezsiköltségeit. Most kijött az erről szóló rendelet is a Magyar Köszlönyben.

Megjelent a rendelet a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról. A rendelet szerint a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21., a szünet utáni első tanítási nap pedig 2023. január 9. lesz. Az őszi szünetet a mostani tanévben nem lehet megtartani, még a nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolákban sem. A döntés oka, hogy a hosszabb téli szünet alatt spórolni tudnak az iskolák a rezsijükön. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ugyan csak egyetlen nappal, de a tanév is hosszabbodik: az utolsó tanítási nap 2023. június 16. lesz június 15-e helyett. A tavaszi szünetet nem érinti a módosítás, az eredeti rendelet szerint 2023. április 5. és április 11. között tartják meg. A rendelet szerint eddig egy tanévben legalább három alkalommal kellett minimum hat összefüggő napnyi szünetet adni a diákoknak, a módosítás már csak két ilyen időszakot határoz meg. EZ IS ÉRDEKELHET Itt a kormány rendkívüli bejelentése: fontos változás jön a rezsiválság miatt az iskolákban A mai Kormányinfó keretében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette a kormány döntéseit.

Címlapkép: Getty Images

