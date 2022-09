Ezért nem lehet sikeres felnőtt a legtöbb diákból: nem is sejtik, mekkora hátrányban vannak

A közoktatásban tanuló diákokoknak a tanulmányaik befejezéséhez közeledve gyakran tesznek fel olyan kérdéseket, melyek jövőbeli terveikre – továbbtanulás, munka, önálló élet – irányulnak. Egyes fiatalok már az általános iskolában tudják mivel szeretnének foglalkozni a későbbiekben, míg mások az első főiskola vagy egyetem elvégzése után is csak abban biztosak, hogy mely területek állnak távol az érdeklődési körüktől.

Komócsin Laura, a Business Coach Kft. ügyvezető igazgatója az idei nyáron önbizalom kutatást végzett többek között a diákok döntéseit befolyásoló tényezők feltérképezésére. Mint kiderült, a megkérdezett magyar diákok közel háromnegyede próbál úgy viselkedni, ahogy azt elvárják tőlük.

Az önbizalom mértékétől függően nem biztos, hogy őszinte válasz érkezik azon kérdésekre, melyeket a fiatalok számára meghatározó személyek tesznek fel. Bár kedves gesztus, hogy ez a korosztály odafigyel környezete érzelmeire és képes saját ambícióit háttérbe szorítani, mégis az önmegvalósításban és saját boldogságuk megtalálásában hátráltathatja őket, ha elfojtják céljaikat vagy valós gondolataikat. Bekerülve a munkaerőpiacra pedig ezen beidegződések negatív hatással lehetnek a munkavégzésre, a beilleszkedésre és más szociális készségek elsajátítására.

„Az idén júliusban végzett ­– kezdetben országos, majd nemzetközi – felmérés eredményei is valamelyest alátámasztották, melyet saját magam is tapasztaltam az elmúlt 15 év alatt: a magyarok általában lassabban hoznak meg döntéseket, a saját komfortzónájukból nem szívesen lépnek ki. Ezen attitűd nem csak a munkahelyi teljesítményre koncentrálódik, de a társas kapcsolatokban is megjelenik. Nehezebben ismerkednek új emberekkel és igyekeznek az elvárt normáknak megfelelni, ezért a gondolataikat, véleményeiket sem merik nyíltan kifejezni, vagy csak bizonyos személyek körében. A kutatás során kiderült, hogy a magyar válaszadóknak leginkább a pozitív megerősítések, a visszajelzések hiányoznak. Sokkal több pozitív visszajelzést szeretnének kapni (a magyar átlag 3,46, a nemzetközi 2,96 az 1-5-ig terjedő skálán), ami a diákok és pedagógusok esetében még szélsőségesebb” – mondta Komócsin Laura az Országos Önbizalomnövelde Program kitalálója.

Az elismerő közeg segít

Az önbizalom szintje egyénenként a kérdéses képességtől vagy adott helyzettől függően változhat, a magas szint fenntartásához azonban nélkülözhetetlen a környezetünktől kapott elismerés. Laura szerint minél magabiztosabbá válunk, annál kevésbé szükségesek a folytonos megerősítések, ezért társadalmi felelősségvállalási kezdeményezést indított, Országos Önbizalomnövelde Program néven. A program célja, hogy az elkövetkező három évben Magyarország lakosságának önbizalomszintje is elérje a nemzetközi átlagot, ezért folyamatosan gyarapodó önkénteseivel ingyenes workshopokat tartanak középiskolásoknak, egyetemistáknak és álláskeresőknek egyaránt.

„A kezdeményezés elindításához a közösségi médián keresztül próbáltam olyan hiteles, a témában érintett csapatot toborozni, akiknek tagjai önként vállalják, hogy segítik a tevékenységem. Egyedül sajnos nem tudok több helyszínen jelen lenni, be kellett látnom. Meglepődve fogadtam, hogy alig három nap alatt több, mint ötvenen jelentkeztek. Az Önbizalom nagykövetek több napos képzésen fognak részt venni, akik a saját megyéjüknek tartanak majd ingyenes workshopokat. Emellett osztályok és iskolák jelentkezését is várjuk, akik úgy érzik szükséges lenne pár órában foglalkozni a fiatalok önbizalmával” – tette hozzá.