Nagyon szűkösek a kollégiumi férőhelyek: sok magyar egyetemista kerülhet bajba

Alig több, mint 50 ezer hely van, miközben tavaly csaknem ennek hatszorosa volt az egyetemisták létszáma.

55 ezer kollégiumi férőhely áll rendelkezésre Magyarországon, pedig már tavaly is 294 ezren jártak egyetemre - írja a Népszava. A lap megjegyzi, hogy ez az adat azt is jelenti, hogy jelenleg az egyetemisták és főiskolásoknak mindössze 20 százaléka költözhetne be kollégiumba.

A felsőoktatási ponthatárokat július 21-én hirdették ki, az egyetemek ezután szokták meghirdetni a kollégiumi beköltözés lehetőségét is. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége szerint a túljelentkezés minden évben 130 százalék felett van, és ez idén sem lesz másképpen - nem függetlenül az egyre dráguló albérletáraktól. Igaz, most valószínűleg a kollégiumi helyek bérleti díjak is magasabb lesz a megszokottnál: a rezsiköltség ezekben az épületekben is nőni fog, így valószínűleg már a múlté lesz a 9 és 17 ezer forint közötti kollégiumi ár (ennyiért az ELTE kollégiumiban lehet helyet bérelni egy hónapra).