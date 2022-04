Itt vannak a 2022-es középiskolai felvételi ponthatárai: van, ahol már a névsor is elérhető

Megérkeztek a középiskolai felvételi ponthatárai, több gimnázium nem csak a felvettek listáját, de a ponthatárokat is közzétette az oldalán.

Április 29-ig az összes jelentkező megkapja a hivatalos értesítést a középiskolai felvételi eredményéről. Több gimnázium és technikum nemcsak a felvettek listáját, de az idei ponthatárokat is közzétette oldalán.

Az Eduline szemezgetett az idei ponthatárokból is. A budapesti Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban a maximális pontszám 200 volt, legfeljebb 100 pontot gyűjthettek a jelentkezők központi írásbeli felvételin, maximum 50 pontot értek az általános iskolai jegyek, és ugyanennyit a szóbeli, a ponthatárok pedig így alakultak a gimnáziumban:

0001 – Angol nyelvi: 148

0002 – Német nyelvi: 141

0003 – Spanyol nyelvi: 149

0004 – Biológia: 142,5

0005 – Történelem: 141

0006 – Ének-zene: 125,5

0007 – Vizuális kultúra: 138

0008 – Informatika: 147,5

Az Óbudai Árpád Gimnáziumban legfeljebb 400 pontot gyűjthettek a felvételizők, az általános iskolai jegyekkel maximum 120, a központi írásbeli felvételin 200, a szóbelin 80 pontot gyűjthettek. A hat évfolyamos, emelt angolos osztályban 341,5 volt a ponthatár (az ideiglenes rangsor 56. helyén álló diák jutott be utolsóként), a szintén hat évfolyamos, de speciális matematika tantervű osztályban 332 pont kellett (a 28 férőhelyes osztályba az ideiglenes rangsor 75. helye is befutó hely volt még). A hatéves, természettudományos képzésen 332, az emelt németes képzésen 329 volt a limit. A négy évfolyamos, speciális angol tantervű, 16 férőhelyes csoportba az ideiglenes rangsor 80. helyezettje is bekerült még, a ponthatár 335 volt. A német nemzetiségi csoportban a 27. hely volt az utolsó befutó, a ponthatár pedig 330 volt.

Az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium négy évfolyamos osztályaiban legalább 172 pont kellett a bejutáshoz, a hat évfolyamos, természettudományos osztályban 168 pont, az általános tantervű hatosztályos képzésen pedig 170. A maximális pontszám mindenhol 200 volt, de a négy évfolyamos képzésen csak az általános iskolai jegyeket és a központi írásbeli felvételi eredményét vették figyelembe, szóbelit nem tartottak. A hat évfolyamos osztályokban az általános iskolai jegyek 50, a központi írásbeli 100, a szóbeli 50 pontot ért. A váci Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium is közzétette a friss felvételi ponthatárokat.

A nyelvi előkészítős technikumi csoportokban így alakultak a ponthatárok:

NYEK angol haladó 258 (a maximális pontszám 300)

NYEK német haladó 251 (a maximális pontszám 300)

NYEK gimnázium 207 (a maximális pontszám 250)

NYEK informatika 193 (a maximális pontszám 250)

NYEK gépész 191 (a maximális pontszám 250)

NYEK elektronika 196 (a maximális pontszám 250)

NYEK környezetvédelem 185 (a maximális pontszám 250)

Az informatikai osztályba jelentkezőknek a maximális 250 pontból 207-et, a gépészeti osztályban 203, az elektronikaiban 206-ot, a környezetvédelmiben pedig 197 volt a ponthatár. A többi osztályban ilyenek voltak az idei ponthatárok:

sport 233 (a maximális pontszám 300)

gimnázium angol haladó 253 (a maximális pontszám 300)

gimnázium angol, német haladó 260 (a maximális pontszám 350)

A budapesti Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban a ponthatárokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra, azt viszont igen, hogy az adott képzésre az ideiglenes felvételi rangsor legfeljebb hányadik helyéről lehetett bejutni. A 30 fős hat évfolyamos képzésen a legmagasabb sorszámú diák a 41. volt, a tízfős táncművészeti szakgimnáziumi képzésen a 26., a 16 fős dráma tagozaton a 46., a szintén 16 fős testnevelés tagozaton a 38., a 30 fős nyelvi tagozaton a 187., a 32 fős általános tagozaton pedig a 238. Ugyanígy döntött a Debreceni Ady Endre Gimnázium. A határozatok megérkezéséig tájékoztatjuk az érintetteket, hogy tanulmányi területenként az ideiglenes rangsor szerint az alábbi rangsorszámú az utolsó felvett diák ("eddig ment le a rangsor") – írják az oldalon. A hat évfolyamos gimnáziumi képzésen (két osztály indul szeptemberben) a 75., az angol-magyar két tannyelvű képzésen szintén a 75., a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt angolos osztályban a 73., a németesben az 57., a nyelvi előkészítővel induló, emelt szintű dráma és színház képzésen a 17., a nyelvi előkészítővel induló, emelt szintű német nyelvi képzésen pedig a 30. volt még befutó hely.

Az Oktatási Hivatal honlapján az olvasható, hogy amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy felvételt nyert, de bármilyen okból megváltoztatja döntését úgy 2022. május 9. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvételi eljárás során egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú intézménybe, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak betöltetlen férőhelyei.