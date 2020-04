Nyugdíjasok: A 13. havi nyugdíj olyan, mintha a fuldoklónak a parton dobnánk mentőövet

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón ismertette a kormány legújabb döntéseit. A sajtó kérdésére válaszolva elmondta: a 13. havi nyugdíjat fokozatosan építik vissza: 2021-ben egy plusz havi nyugdíj egynegyedét, 2022-ben a felét, 2023-ban a háromnegyedét, és 2024-ben egy egész havi nyugdíjat kapnak pluszban a nyugdíjasok. Ezt követően minden évben teljes 13. havi nyugdíjat kapnak majd a jogosultak. Az április 6-ai bejelentés óta bizonytalan kérdés tisztázódott tehát: nem egyfajta 53. heti nyugdíjról, hanem a 13. havi nyugdíj tényleges visszaépítéséről van szó. Az általunk megkérdezett szakértők szerint azonban még most, a járványügyi veszélyhelyzet idején kellene segítenie a kormánynak a rászoruló időseken, nem pedig jövő februárban.

Orbán Viktor április 6-án bejelentette, visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, akkor azonban úgy tűnt, hogy négy részletben, négy év alatt teszik majd ezt: 2021 februárjában egy heti, majd 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is ugyanígy, plusz egy-egy heti nyugdíjat kapnak a nyugdíjasok. Április 16-án azonban kiderült, nem így lesz. A mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a ismertette a kormány legújabb döntéseit. A sajtó kérdésére válaszolva elmondta: a 13. havi nyugdíjat fokozatosan építik vissza: 2021-ben egy plusz havi nyugdíj egynegyedét, 2022-ben a felét, 2023-ban a háromnegyedét, és 2024-ben egy egész havi nyugdíjat kapnak pluszban a nyugdíjasok. Ezt követően minden évben teljes 13. havi nyugdíjat kapnak majd a jogosultak.

A miniszterelnök bejelentése nem volt teljesen egyértelmű ennek kapcsán. A szakértők fele úgy értelmezte, hogy minden évben egy heti nyugdíjat utalnak, a másik fele pedig úgy, ahogyan most bejelentették - és ahogy régen is beépült a 13. havi nyugdíj az ellátásba. Örülünk, hogy végre tisztázódott a menetrend



- reagált a kormányzati bejelentésre Juhász László. A Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának elnöke a Pénzcentrum megkeresésére ugyanakkor fenntartotta a szervezet korábbi nyilatkozatát, amely gyors segítséget kér a kormánytól: azonnali segítséget szeretnének, "mert most emelkednek az árak, most kell tudni megélni, most fogynak el a legalacsonyabb nyugdíjak."

Az elnök szerint mára világossá vált, hogy a járvány nem csak az emberek egészségét, de a megélhetést is komolyan veszélyezteti, jelentős áremelkedések vannak például az alapvető élelmiszereknél, ami miatt sok idős került nehéz helyzetbe.

Örülünk a 13. havi nyugdíjnak, de fenntartjuk, hogy az továbbra sem segít a mostani válság elhárításában: amit mi kérünk, az 50 ezer forintos egyszeri juttatás a nyugdíjasoknak, az is hozzávetőleg 70 milliárd forintot venne ki a költségvetésből, amennyivel a 2021-es negyedhavi nyugdíj esetében is számolnak



- fejtette ki Juhász László, majd hozzátette: addig is életben kell maradni, meg kell tudni élni, ameddig megérkezik az első negyedhavi juttatás jövő év elején. Ehhez pedig gyors segítség kell a legkisebb nyugdíjasoknak.

Nem csak anyagilag, de immunerősítővel, védőfelszereléssel is segíteni kellene a nyugdíjasokat

Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke a Pénzcentrum megkeresésére közölte, ez az intézkedés csupán szemfényvesztés, ezzel a lépéssel a kormány nem orvosolja a jelenlegi problémákat.

Tavaly 3,4%-kal nőttek a fogyasztói árak, de természetesen attól függően, hogy ki mire költ, és magas vagy alacsony jövedelműnek számít-e, más-más inflációt tapasztalt. A szegények, akik közül rengeteg a nyugdíjas, érzik leginkább a drágulást Magyarországon

- mondta Karácsony, hozzátéve, a most beígért 13. havi nyugdíj nagyjából olyan, mintha egy fuldoklónak azt mondanánk, hogy a saját erejéből kellene kiúsznia a partra, és utána adnák neki oda a mentőövet.

Azonnali segítségre lenne szükség, annak lenne érdemi eredménye, ha a nyugdíjasok már most megkapnák a beígért 13. havi nyugdíj első felét

- mondta a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke, hozzátéve, emellett az igazi segítség az lenne, ha a nyugdíjasok számára a kormány ingyenesen biztosítana:

immunerősítő készítményeket

védőfelszerelést, maszkot, gumikesztyűt

fertőtlenítőszereket.

Ezekre ugyanis szükség lenne, ám beszerezésük meglehetősen nehézkes, ráadásul drága is. Kitért arra is, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a nyugdíjasok, magányosak, elszigeteltek, kiszolgáltatottak, sokan szenvednek a szeretteik hiányától, és tartanak attól is, vajon életben lesznek-e, amikor véget ér a karantén. Épp ezért lenne kiemelten fontos érdemi segítséget nyújtani ezeknek az embereknek.

Nem jön ki a matek

Palkovics László innovációs miniszter április 7-én sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a 13. havi nyugdíj visszaépítésére mindösszesen 280 milliárd forintot biztosít a kormány.

Ha ebből az összegből indulunk ki, amit négy év alatt költene el a kormány, akkor valójában az évi plusz egy heti nyugdíj összege jönne ki, ami pedig inkább lenne tekinthető egyfajta bőkezű nyugdíjprémiumnak, mintsem 13. havi nyugdíjnak. A mai bejelentés alapján viszont a 280 milliárdos összegnél jóval többet kell majd költeni, ennek fényében 700 milliárd forintról beszélünk, és 2025-től a 13. havi nyugdíj évente 280-300 milliárdos plusz kiadást jelent majd

- mondta a Pénzcentrumnak Farkas András nyugdíjszakértő. Kitért arra is, ez egy merész ígéret a kormány részéről, hiszen nem biztos a finanszírozás. Úgy véli, a nyugdíjasoknak most lenne szüksége anyagi segítségre, hiszen az árak elszálltak, miközben csaknem 1 millió nyugdíjas van ma Magyarországon, akiknek a nyugdíja nem éri el a medián nyugdíj (az a nyugdíjösszeg, amely alatt és fölött azonos számban részesülnek nyugdíjban, ennek értéke 2020-ban 127 ezer forint) összegét. Emellett 600 ezer idős van, aki egyedül él, egyedül kell gazdálkodni a nyugdíjból.

El van különítve az idei nyugdíjprémiumra 21,4 milliárd forint, azt a veszélyhelyzetben azonnal célszerű lenne felhasználni, és olyan segélyezésre költeni, ami által a nyugdíjasok azonnali segélyt kapnának, méghozzá úgy, hogy valóban a rászorulók részesüljenek a támogatásból

- mondta a szakember.

