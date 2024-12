Komoly változás élesedik a nyugdíjpénztárak ügyében: megszűnik a Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár

A Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár 2024. december 31-én beolvad az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárba. Az egyesülésre 2024 augusztusában benyújtott pályázatot mindkét pénztár küldöttközgyűlése egyhangúan támogatta, lehetővé téve ezzel a két szervezet zökkenőmentes integrációját.

A piaci részesedés tovább nő Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárt 1995-ben alapították, és hatékony működésének, a tagok egyre gyarapodó befizetéseinek, és a pénztár befektetési eredményeinek köszönhetően az elmúlt években több, mint 44 ezer nyugdíjszolgáltatást igénylő tagjának 69 milliárd forintot meghaladó kifizetést teljesített, biztosítva ezzel a nyugdíjas évek anyagi stabilitását.

Az átalakulás folyamán beolvadó Postás Önkéntes Nyugdíjpénztárt 1996-ban, zárt munkahelyi pénztárként alapították, de időközben számos, a működéséhez és a porfóliókezeléshez kapcsolódó innovációt is megvalósítva, nyílt működésű pénztárrá vált,

A fúzió eredményeképpen a kilencszeres Superbrands díjas Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár taglétszáma közel 22 ezer fővel nő, elérve a 112 ezer fős taglétszámot. Kezelt vagyona 25 milliárd forinttal bővül, így összesen 240 milliárd forintot meghaladó nyugdíj-megtakarítást kezel 2025 januárjától. Ez a lépés a pénztár piaci részesedését 11 százalékra emeli, megerősítve eddig is jelentős pozícióját a hazai nyugdíjpénztári piacon.

A magyar piac negyedik legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztárának vonzerejét az is mutatja, hogy a Postás döntését megelőzően, már hat másik önkéntes nyugdíjpénztár is úgy döntött az elmúlt három évtizedben, hogy beolvad az Aranykorba:

Kaptár Önkéntes Nyugdíjpénztár

Magyar Alkotóművészek Önkéntes Nyugdíjpénztára

MHB Munkahelyi Nyugdíjpénztára

Ruhaipari Dolgozók Önkéntes Nyugdíjpénztára

K&H Bank Önkéntes Nyugdíjpénztár

ING Önkéntes Nyugdíjpénztár

Új lehetőségek a tagok számára A mostani fúzió nemcsak a piaci jelenlétet erősíti, hanem az egyesült Pénztár tagjai számára is új lehetőségeket nyújt. 2025. január 1-jétől az Aranykor bővített portfóliókínálatot vezet be, amelyben elérhetőek lesznek a Postás Pénztár céldátumos portfólió is. Az új portfóliók bevezetésével a magyar nyugdíjpénztári piac leszélesebb portfóliókínálatával (9 portfólió közül választhatnak a tagok) és portfóliómegosztással kínál diverzifikált befektetési lehetőséget tagjainak.

Ezen belül elérhető lesz a Postásból átkerülő új tagok számára is az úgynevezett ESG Dinamikus befektetési portfolió, amely az első és ezidáig egyetlen olyan megtakarítási opció a nyugdíjpénztári piacon, amely a befektetések összetételének kialakítása során hangsúlyos szempontként kezeli a társadalmi és környezeti felelősségvállalást. Díjmentes portfólióváltás Az új portfóliók bevezetéséhez kapcsolódóan 2025. január 1. és 2025. június 30. között a portfólióváltás és a portfóliómegosztás díjmentesen érhető el a tagok számára.

„Köszönjük a Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár bizalmát, büszkék vagyunk arra, hogy immár közösen, a legnagyobb független magyar önkéntes nyugdíjpénztár, az Aranykor család részeként folytathatjuk a száztíz ezernél is több tagunk pénzügyi jövőjének támogatását” - nyilatkozta Dr. Hardy Ilona, az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár alapító elnöke.

„Megnyugtató érzés, hogy a két nagy múltú önkéntes nyugdíjpénztár integrációjával a Postás Pénztár olyan értékei, mint a többes vagyonkezelés, a céldátumos portfóliók, és a tagbarát kiszolgálás még erősebb, stabilabb pénztárként kiemelten élnek tovább az Aranykorban” – nyilatkozta dr. Horváth Sándor a Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár elnöke.