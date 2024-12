342 ezer kisnyugdíjas jogosult rendkívüli emelésre 2025-ben: ezt kevesen tudják, így igényelhetik

A nemrég megjelent rendelettervezet nemcsak a januári nyugdíjemelés mértékét határozza meg, hanem 2025. január 1-jétől kismértékben módosítja a méltányossági nyugdíjemelés feltételeit is. 2025. január 1-jétől 120 ezer forintról 140 ezer forintra nő a kivételes nyugdíjemelés megállapíthatóságának jövedelmi korlátja - hívta fel a figyelmet a NyugdíjGuru heti hírlevelében. Így már közel 340 ezren lehetnek jogosultak méltányossági emelésre.

A nyugdíjemelésről szóló rendelettervezet szerint 2025. január 1-jétől 120 ezer forintról 140 ezer forintra nő a kivételes nyugdíjemelés megállapíthatóságának jövedelmi korlátja. Az egyszeri segély megállapíthatóságának jövedelmi korlátja viszont alapesetben jövőre is változatlan marad: egyedülálló kérelmező esetén 120 ezer forint, a közeli hozzátartozójával közös háztartásban élő kérelmező esetén 100 ezer forint. Rendkívül indokolt esetben viszont - ilyen ügyben csak a MÁK Központ járhat el - 140 ezer forintról 150 ezer forintra emelkedik a jövedelmi küszöb - írja a hírlevélben Farkas András nyugdíjszakértő.

2025-ben az egyszeri segélyre változatlanul csak 600 millió forint (nulla százalékos emelés), a méltányossági nyugdíjemelésre mindössze 100 millióval forinttal több, összesen 1 milliárd forint fordítható, miközben a jelenlegi feltételek mellett is legalább 300 ezer nyugdíjas, a jövőre életbe lépő új küszöbértékek mellett már közel 500 ezer nyugdíjas lehetne jogosult méltányossági emelésre vagy segélyre.

Ha az érintetteknek csak a minimális összegű kivételes nyugdíjemelést biztosítaná a rendszer, akkor 300 ezer potenciális jogosult x 39 ezer Ft (13 x 3 ezer Ft a méltányossági nyugdíjemelés éves minimális mértéke) = 11,7 milliárd forint előirányzatra lenne szükség a nyugdíjkasszában, pontosan 10,7 milliárd forinttal többre, mint amennyit a költségvetési tervezők be mertek vállalni. Ha 500 ezer lehetséges jogosult kérelmezné a méltányossági nyugdíjemelést, akkor 500 ezer x 39 ezer Ft = 19,5 milliárd forint előirányzatra lenne szükség a nyugdíjkasszában, 18 és fél milliárd forinttal többre, mint amennyi szerepel a 2025-re szóló költségvetés tervezetében - írja a szakértő.

Emiatt Farkas András azt javasolja minden lehetséges érintett nyugdíjasnak, hogy 2025 első napjaiban azonnal adja be a kivételes nyugdíjemelés iránti kérelmét, mert ha késlekedik, akkor elfogyhat a szűkös költségvetési keret, így egy teljes évet várakozhat, mire föléledhet a méltányosságra a remény. Bármelyik Kormányablakban, vagy az Ügyfélkapun keresztül beadható a kérelem a méltányossági nyugdíjemelés iránt - írja.

342 ezer kisnyugdíjast érinthet a méltányossági emelés

A KSH év eleji adatsora szerint 140 ezer forint alatti saját jogon járó nyugdíjban és ellátásokban összesen valóban 504 ezren részesülnek. Ebből az öregségi nyugdíjasok száma több mint 342 ezer, míg a korábbi 120 ezres korlát csak 181 ezer öregségi nyugdíjast érintett.Tehát a 120 ezerről 140 ezerre történő módosítással sokkal többen váltak jogosultak méltányossági emelésre.

Azt viszont figyelembe kell venni, hogy 2025-ben, amikor életbe lép majd ez a módosítás, már megtörténik a 2025 januárra tervezett nyugdíjemelés. Így lehetnek olyanok is, akik éppen az emelés miatt elhagyját a 140 ezer forintos sávot. Akinek 135 655 forint felett van a nyugdíja, jó eséllyel kap akkora emelést, hogy már kicsúszik a 140 ezres sávból.

Mi az a méltányossági emelés és ki igényelheti?

2025-ben a 140 ezer forintot meg nem haladó nyugellátások esetében kérhető az ellátás méltányosságból történő emelése. A méltányossági nyugdíjemelés havonta 3-8 ezer forintot jelenthet pluszban. Ez az emelés beépül a nyugdíjba, így hatással lesz a következő nyugdíjemelésekre is, mely kis járandóság esetén sokat számíthat. A MÁK tájékoztatása szerint kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető

a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatár fölötti személynek,

a megváltozott munkaképességű özvegyi nyugdíjasnak;

az özvegyi nyugdíjasnak, ha fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik; továbbá

az árvaellátásban részesülő személynek.

Kivételes nyugellátás-emelés akkor engedélyezhető, ha a nyugellátás és a kérelmező számára folyósított egyéb rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 140 ezer forintot 2025-ben - az összeghatár 2024-ben 120 ezer, 2024 előtt 90 ezer forint volt. Fontos, hogy nemcsak az öregségi nyugdíjat veszik figyelembe, hanem minden egyéb rendszeres juttatást.

Ki nem részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, aki nem nyugellátásban részesül (pl.: megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, rokkantsági járadékban, időskorúak járadékában részesülők). Továbbá annak a személynek sem,

akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá,

aki tartós bentlakásos intézményben él,

aki otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve,

aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti.

Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem?

A kérelem a Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez elnevezésű nyomtatványon nyújtható be. (A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálatain szerezhető be, illetőleg letölthető a Kincstár honlapjáról, illetve a magyarorszag.hu weboldalról.) A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, és csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás) - írja honlapján a MÁK.

A nyomtatványt hiánytalanul kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátásban (ideértve az árvaellátást is) részesülő személy esetén a Magyar Államkincstár Központhoz, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy a Magyar Államkincstár Központhoz kell benyújtani.

Milyen összegű kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető?

Az emelés összege nem lehet kevesebb 3 ezer forintnál és nem haladhatja meg a 8 ezer forintot.

Fontos, hogy az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés "beépül” a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a nyugellátással esik egy tekintet alá.

Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen?

A döntés ellen keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékhez a közléstől számított 30 napon belül - írja az Államkincstár.

Azt is fontos tudni, hogy a méltányossági nyugdíjemelés mellett kérhető egyszeri segély is, illetve a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján található tájékoztatás szerint kérhető a nyugellátás méltányosságból történő megállapítása, valamint az árvaellátás méltányosságból történő meghosszabbítása is. A további esetekről a MÁK honlapján érdemes tájékozódni.