Egyre több magyar veszi kezébe a saját sorsát: így gondoskodnak nyugdíjas éveikről

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Viszonylag többet és többen tudnak félretenni nyugdíjas éveikre, mint négy évvel ezelőtt, de még így is minden második magyar szerint a nyugdíjasok rosszabbul fognak élni néhány évtized múlva, mint most. Abban továbbra is nagy az egyetértés, hogy az állami nyugdíj nem lesz elegendő a megélhetésre, és abban is biztos a magyarok fele, hogy nyugdíjasként továbbra is dolgozniuk kell majd, mivel szerintük nem lesz elengedő a kapott összeg a jelenlegi életszínvonaluk fenntartására. Az öngondoskodást valamennyivel többen tartják már egy lehetséges megoldásnak, mint 2017-ben – derül ki egy friss reprezentatív kutatásból

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

A Generali Biztosító néhány évente átfogó, reprezentatív kutatás keretében méri fel a magyar lakosság véleményét és aktuális lehetőségeit a nyugdíjcélú megtakarítás témakörében, hogy teljes képet kaphassunk az attitűdök és a lehetőségek változásairól. A legutóbbi 2017-es[1] és az idei, 2021-es kutatás eredményei alapján felfedezhetők pozitív változások a magyarok öngondoskodáshoz való hozzáállásában és pénzügyi lehetőségeiben, azonban a jövő megítélésének tekintetében továbbra is a pesszimizmus jellemző. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az egyik legszembetűnőbb pozitív eredmény, hogy míg négy évvel ezelőtt a válaszadók 45%-a nyilatkozott úgy, hogy aktuálisan semennyit nem tud félretenni a havi fizetéséből megtakarítási célra, addig ez az arány idén már csak 35% volt. 2017-hez képest idén ugyan kicsivel, de többen tudnak félretenni havonta legfeljebb 50.000 Ft-ot, de az ennél magasabb összeget megtakarítók is többen vannak idén. A kutatás négy évvel ezelőtt és idén is megkérdezte a résztvevőket, mi az az összeg, amit szerintük havonta félre kell tenni ma ahhoz, hogy nyugdíjas éveikben is megfelelő anyagi biztonságban tudhassák magukat. 2017-ben ez az összeg a válaszadók 63%-a szerint maximum 50.000 Ft, idén átlagosan havi 70.000 Ft volt. 2017-ben a válaszadók mindössze 20%-a mondta azt, hogy legalább annyit félre tud tenni havonta, mint amit az ideális összegnek gondol. Idén viszont már a válaszadók 26%-a nyilatkozott úgy, hogy az a pénz, amit havonta meg tud takarítani, az közelít a nyugdíjra általa ideálisnak vélt összeghez. Sőt, a megkérdezettek 10%-a ennél többet is félre tud tenni. Fontos azonban kiemelni, hogy ez a hazai 18-65 éves lakosságnak még mindig csupán körülbelül harmada. A 2021-ben megkérdezettek átlagosan mindösszesen 28.000 Ft-ot tudnak félretenni havonta. Többen terveznek előre tudatosan Általánosan elmondható, hogy 2017-ben és 2021-ben egyaránt azzal számolnak a magyarok, hogy hamarosan nem támaszkodhatunk majd időskorunkban kizárólag az állami nyugdíjrendszerre. Azonban azok aránya, akik úgy gondolják, hogy mire elérik a nyugdíjkorhatárt, addigra összedől az állami nyugdíjrendszer, 2021-ben kisebb, mint négy évvel ezelőtt (2017: 64%; 2021: 54%). Ennek ellenére 2017-hez képest csupán 2%-kal növekedett azok aránya, akik szerint nyugdíjas korukban is dolgozni fognak majd jövedelmük kiegészítése miatt. Idén a kutatásban résztvevők 52%-a nyilatkozott így, ami így is a válaszadók felét jelenti. 2017. óta közel 10%-kal emelkedett azok száma, akik odafigyelnek arra, hogy havonta rendszeresen, tervezetten félretegyenek annak érdekében, hogy nyugdíjas éveikről gondoskodjanak: ez az arány idén már 43%. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Jobb vagy rosszabb jövőt jósolunk? Az idei kutatás rákérdezett a magyarok körében arra is, hogyan fognak itthon 20-30 év múlva élni az aktív keresők, illetve a nyugdíjasok. Az aktív keresők jövőjét illetően többen vannak azok, akik szerint rosszabbul fognak élni, mint most (38%), azonban közülük optimistábbak, akik jelenleg többet tudnak félretenni. A jövendő nyugdíjasok nehezebb életkörülményeit illetően viszont szinte egységes a vélekedés, csökken a véleménykülönbség a tehetősebb és a félretenni nem tudók között: a nyugdíjasokat illetően már a válaszadók fele gondolja úgy, hogy rosszabbul fognak élni a jövőben, mint most. Szerencsére ma már több megoldás közül választhat az, aki biztonságban szeretné tudni jövőjét és nyugdíjas éveit. A nyugdíjbiztosítások egyik legnagyobb előnye, hogy hosszútávú, fix megtakarításra ösztönöznek, emellett ez az egyetlen előtakarékossági forma, melyet nem érint a mindenkori nyugdíjkorhatár. Így spórolhatunk nyugdíjbiztosításunkkal Magyarországon az állam 2014 óta ösztönzi a nyugdíjas évekre vonatkozó öngondoskodást, melynek keretében a nyugdíjbiztosítások díjai után adókedvezmény vehető igénybe: a befizetett biztosítási díj 20%-a, adóévenként maximum 130.000 Ft igényelhető vissza a személyi jövedelemadó (szja) bevallásban, azzal, hogy a visszaigényelt összeg a nyugdíjbiztosítási szerződésre kerülhet kiutalásra, jóváírásra. A maximális adókedvezmény eléréséhez szükséges, hogy a naptári évben történő díjbefizetések összege elérje a 650.000 Ft-ot, illetve legyen 130.000 Ft összevont jövedelmet terhelő fizetendő adó. A választható kiegészítő biztosításokra befizetett díjrész nem képezi az adójóváírás alapját. Azoknak, akinek van nyugdíjbiztosítási szerződése, még most érdemes átgondolni, hogy maximálisan kihasználták-e a lehetőségeket, illetve ki tudják-e egészíteni esetleg eseti, rendkívüli befizetéssel. Akik jogosultak a 2021 évi gyermeket nevelők szja visszatérítésére, azok annyiban tudnak a 2021 évi befizetéseik után nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó kedvezményt érvényesíteni, amennyiben a fizetendő adójuk meghaladja a 809.000 forintot. Ebben a körben érdemes megfontolni, hogy a 2022 évben kézhez veendő szja-visszatérítés is felhasználható a nyugdíjbiztosítási megtakarítások gyarapítására, így az szja visszatérítés 20%-a további szja kedvezményt jelenthet a 2022. évi szja bevallásban a nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódóan.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK